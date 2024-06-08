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Süleyman Atlı Hareket Halindeki Tekneden İnip Takım Elbisesiyle Sörf Yaptı!

Süleyman Atlı Hareket Halindeki Tekneden İnip Takım Elbisesiyle Sörf Yaptı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 13:15

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Sörfçü Süleyman Atlı Instagram'da 94 bin takipçiye sahip. Sosyal medya hesabında sörf yaparken yeni şeyler denediği anları da sık sık paylaşıyor.

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Instagram paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere sörf yaparken yeni şeyler denemeyi seven Süleyman Atlı, bu sefer oldukça riskli bir deneyime imza attı.

Instagram paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere sörf yaparken yeni şeyler denemeyi seven Süleyman Atlı, bu sefer oldukça riskli bir deneyime imza attı.

Takım elbiseli duruşuyla sörf deneyimini karizmatik bir hale büründürse de hareket halindeki tekneyi bırakıp sörf yapmaya başlaması kullanıcılardan ''deniz trafiğinde can güvenliğini riske atıyorsun'' eleştirisini aldı.

Takım elbiseli duruşuyla sörf deneyimini karizmatik bir hale büründürse de hareket halindeki tekneyi bırakıp sörf yapmaya başlaması kullanıcılardan ''deniz trafiğinde can güvenliğini riske atıyorsun'' eleştirisini aldı.

Ünlü sörfçünün paylaşımı şu şekilde;

Kullanıcı yorumlardan bazıları;

Kullanıcı yorumlardan bazıları;
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Olaya mizahi yaklaşan kullanıcılar da oldu...

Olaya mizahi yaklaşan kullanıcılar da oldu...
twitter.com
twitter.com

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