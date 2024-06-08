Süleyman Atlı Hareket Halindeki Tekneden İnip Takım Elbisesiyle Sörf Yaptı!

İnziva Yaramış: Oğulları Uzay ve Kuzey ile Birlikte Tiktok'a Geri Dönüş Yapan Çağla Şikel'den Neşeli Paylaşım!

İstanbul'da Bir Grup İşçi Şirketleri Tarafından Verilen Kahvaltıyı Çok Beğenince O Anları Mutlulukla Paylaştı