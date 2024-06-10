Deniz Kıyısındaki Düğünde Talihsiz Bir Kaza Yaşandı: Yüzükler Suya Düşünce Kollar Sıvandı!

Düğün ve nişan törenlerinin en heyecan verici anlarından birisi yüzüklerini iki eşin parmağına takıldığı andır. Eşler, ''hayatı paylaşmaya'' söz verirken, alyansları bu sözün somutlaşmış hali, bir hatırlatıcısı olarak parmaklarında bir ömür boyu yer edinir.