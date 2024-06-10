Deniz Kıyısındaki Düğünde Talihsiz Bir Kaza Yaşandı: Yüzükler Suya Düşünce Kollar Sıvandı!

Düğün ve nişan törenlerinin en heyecan verici anlarından birisi yüzüklerini iki eşin parmağına takıldığı andır. Eşler, ''hayatı paylaşmaya'' söz verirken, alyansları bu sözün somutlaşmış hali, bir hatırlatıcısı olarak parmaklarında bir ömür boyu yer edinir.
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Yurt dışındaki bir çift, deniz kıyısında gerçekleştirdikleri düğün töreninde tam yüzüklerini takacaklarken talihsiz olay gerçekleşti ve yüzükler suya uçtu.
Ardından gelen konuklardan biri, üzerindeki kıyafeti çıkartıp suya uzandı ve yüzükleri bulmayı başardı. Bu olay, diğer konuklar tarafından sevinç çığlıklarıyla karşılandı.
İşte o anlar;
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