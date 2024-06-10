Bir İşletmeci Düşük Maliyetli Ürünlerin Yüksek Fiyatlara Satılmasını Çektiği Videoyla Tiye Aldı!

Gündelik hayatımızda, marketlerden aldığımız yiyecek ve içecekleri birçok kafe veya restoranda çok daha yüksek fiyatlara satın alıp tüketebiliyoruz.
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Bir işletmeci, düşük maliyetli ürünlerin nasıl daha yüksek fiyatlara satıldığını anlattığı bir video çekti.
Videoda, narlı sodadan, ''galaxy purple'' isimli bir içeceğin oluşmasını anlattı. Ardından oluşturduğu içeceği özenli bir sunum tabağına yerleştirdi.
İçeceğin satış fiyatı 500 Türk lirasına ulaşırken; işletmeci ''hava parası'' da ekleyince içecek 600 Türk lirasına ulaştı.
İşte o anlar;
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