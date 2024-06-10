Fix Menünün Fiyatını Görünce İnanamayacaksınız: Sakız Adası'na Giden Adam Bir Lokantanın Fix Menüsünü Paylaştı

Sakız Adası, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan bir adasıdır. Sakız ağaçları ve bu ağaçlardan elde edilen damla sakızı ile bilinir. Her yaz. tatilin tadını çıkartmak isteyen birçok turiste de ev sahipliği yapmaktadır.
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@kutluozemrak isimli Instagram kullanıcısının paylaşımına göre, Sakız Adası'nda bulunan ''Uzorini'' isimli alkollü esnaf lokantasındaki fiyatlar Türkiye'ye kıyasla oldukça uygun.
Videoda söylenene göre ise 8 çeşit mezenin de içerisinde bulunduğu iki kişilik fix menünün fiyatı yalnızca 950 Türk lirası.
İşte o paylaşım;
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