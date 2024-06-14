Efsane Fotoğraf ''Felaket Kız'' Yapay Zeka Tarafından Canlandırıldı!

Algoritmalar dünyasında makine öğrenmesi ile çalışan yapay zeka sistemlerinin gelişimi dur durak bilmiyor. Görseller, video kayıtlar, sesler, yazılar ve daha fazlası üzerinde inanılmaz eserlere imza atan yapay zeka uygulamaları, bizleri her geçen gün şaşırtıyor.
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2008 yılında bir dergide yayınlandıktan sonra bu fotoğraf, sosyal mecralarda ünlü olmaya başladı. Her kullanıcının zamanında mutlaka bir kez denk geldiği bu görsel, günümüzde tekrar gündeme geldi.
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Yapay zeka destekli bir uygulama aracılığıyla görsel canlandırıldı. O video sosyal medyada oldukça beğeni topladı.
Videonun tamamı;
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