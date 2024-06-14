Efsane Fotoğraf ''Felaket Kız'' Yapay Zeka Tarafından Canlandırıldı!

Algoritmalar dünyasında makine öğrenmesi ile çalışan yapay zeka sistemlerinin gelişimi dur durak bilmiyor. Görseller, video kayıtlar, sesler, yazılar ve daha fazlası üzerinde inanılmaz eserlere imza atan yapay zeka uygulamaları, bizleri her geçen gün şaşırtıyor.