Görüş Bildir
Haberler
Video
Efsane Fotoğraf ''Felaket Kız'' Yapay Zeka Tarafından Canlandırıldı!

Efsane Fotoğraf ''Felaket Kız'' Yapay Zeka Tarafından Canlandırıldı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 19:21

İçerik Devam Ediyor

Algoritmalar dünyasında makine öğrenmesi ile çalışan yapay zeka sistemlerinin gelişimi dur durak bilmiyor. Görseller, video kayıtlar, sesler, yazılar ve daha fazlası üzerinde inanılmaz eserlere imza atan yapay zeka uygulamaları, bizleri her geçen gün şaşırtıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2008 yılında bir dergide yayınlandıktan sonra bu fotoğraf, sosyal mecralarda ünlü olmaya başladı. Her kullanıcının zamanında mutlaka bir kez denk geldiği bu görsel, günümüzde tekrar gündeme geldi.

2008 yılında bir dergide yayınlandıktan sonra bu fotoğraf, sosyal mecralarda ünlü olmaya başladı. Her kullanıcının zamanında mutlaka bir kez denk geldiği bu görsel, günümüzde tekrar gündeme geldi.

Yapay zeka destekli bir uygulama aracılığıyla görsel canlandırıldı. O video sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

Yapay zeka destekli bir uygulama aracılığıyla görsel canlandırıldı. O video sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

Videonun tamamı;

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın