Bu Devirde Teknolojik Aletlere de Güven Kalmadı: Robot Süpürge Evden Kaçtı!

Elektrikli aletlerde yaşanan teknolojik gelişmelerin gündelik hayatımıza getirdiği kolaylıklar yok sayılamayacak kadar fazla. Özellikle günümüzde robot süpürgelerin adını pek çok yerde duyuyoruz. Bu alet, kişi başka bir işle uğraşırken bir diğer yandan kendi kendine çalışarak kullanıcısına zaman kazandırdığından kullanıcıların pek çoğu bu teknolojiden oldukça memnun. @berfubaysan isimli Tiktok kullanıcısı da robot süpürgesinin nimetlerinden faydalanıyordu ta ki...
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Robot süpürgesi evden kaçana kadar.
Süpürgenin sahibi videoda evin kapısını açık unuttuğu için olayın gerçekleştiğinden bahsetti. Olayı anlatırken de gülmekten ağladı.
Videonun tamamını merak edenler için;
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Benimkinin şarj kablosu azcık oynasa istasyonu tutturamiyor. Dışarı kaçsa yaşayamaz:)
Çalışma şartlarından bıktıysa demek…
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