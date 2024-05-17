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Kendi Kurallarını Kendi Koyan Bebeğin Takımını Seçtiği Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kendi Kurallarını Kendi Koyan Bebeğin Takımını Seçtiği Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 17:31 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 18:22

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Annesi Galatasaray; babası ise Fenerbahçe taraftarı olan bir bebeğin takım seçme videosu sosyal medyada viral oldu. Küçük bebek takımına o kadar gönülden bağlıydı ki ondan başka bir tercihe boyun eğmek istemedi.

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Videonun başlarında küçük kızın babası her iki takımın da formasını elinde tutarak kızının seçim yapmasını istiyor.

Videonun başlarında küçük kızın babası her iki takımın da formasını elinde tutarak kızının seçim yapmasını istiyor.

Videonun sonlarında ise minik bebek biraz ağlasa da kendi istediği takımı seçmeyi başardı.

Videonun sonlarında ise minik bebek biraz ağlasa da kendi istediği takımı seçmeyi başardı.

Bu minik bebeğin hangi takıma gönülden bağlı olduğunu merak edenleri şöyle videoya alalım👇

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