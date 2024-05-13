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Amerika'da Yaşayan Türk Kullanıcının Bir Günlük Asgari Ücret Tutarında Yaptığı Market Alışverişi Gündem Oldu

Amerika'da Yaşayan Türk Kullanıcının Bir Günlük Asgari Ücret Tutarında Yaptığı Market Alışverişi Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 22:14

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San Francisco'daki yaşamını çektiği TikTok videolarıyla kullanıcılarına anlatan @seray.gurel isimli içerik üreticisinin yüklediği alışveriş videosu büyük ses getirdi. Bir günlük asgari ücret tutarına denk düşecek şekilde alışveriş yaptı, market sepetine o kadar çok ürün sığdırdı ki bir çok kullanıcı bu sepete olan şaşkınlığını yorumlarda dile getirdi.

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Videonun başında kullanıcı, asgari ücretli çalışanların bir günde 8 saat çalıştığı taktirde net 117 dolar kazanacağını söyledi ve bu tutarda bir market alışverişi için yola koyuldu.

Videonun başında kullanıcı, asgari ücretli çalışanların bir günde 8 saat çalıştığı taktirde net 117 dolar kazanacağını söyledi ve bu tutarda bir market alışverişi için yola koyuldu.

Gittiği markette ilk olarak organik muzları sepetine koydu ve her şeyden fazla fazla alarak alışverişine devam etti.

Gittiği markette ilk olarak organik muzları sepetine koydu ve her şeyden fazla fazla alarak alışverişine devam etti.

Yaptığı alışverişte tüm parasını harcayamayınca bir de üzerine hamburger siparişi verdi.

Yaptığı alışverişte tüm parasını harcayamayınca bir de üzerine hamburger siparişi verdi.

Videonun tamamı ise bu şekilde👀

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