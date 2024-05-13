Amerika'da Yaşayan Türk Kullanıcının Bir Günlük Asgari Ücret Tutarında Yaptığı Market Alışverişi Gündem Oldu

San Francisco'daki yaşamını çektiği TikTok videolarıyla kullanıcılarına anlatan @seray.gurel isimli içerik üreticisinin yüklediği alışveriş videosu büyük ses getirdi. Bir günlük asgari ücret tutarına denk düşecek şekilde alışveriş yaptı, market sepetine o kadar çok ürün sığdırdı ki bir çok kullanıcı bu sepete olan şaşkınlığını yorumlarda dile getirdi.