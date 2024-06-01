Müzik Piyasasını Sarsacak: Bir Kullanıcı Yapay Zeka ile Röportajı Şarkıya Çevirdi

Müzik piyasalarını gelecek yıllarda altüst edebilecek bir haber geldi. Suno isimli yapay zeka aracının şu an için en üst versiyonu olan 3.5 piyasaya sürüldü. Bu sürümüyle birlikte müzik tarzı fark etmeksizin seçilen bir tarzda iki dakikalık şarkı üretilebilir. Sözlerini isterse kullanıcı kendi yazabilirken; yazmak istemediği takdirde yapay zekaya şarkının sözlerini komut vererek yazdırabilir ardından şarkının seslendirilmesi için vokalleri kullanabilir.