Müzik Piyasasını Sarsacak: Bir Kullanıcı Yapay Zeka ile Röportajı Şarkıya Çevirdi

Müzik piyasalarını gelecek yıllarda altüst edebilecek bir haber geldi. Suno isimli yapay zeka aracının şu an için en üst versiyonu olan 3.5 piyasaya sürüldü. Bu sürümüyle birlikte müzik tarzı fark etmeksizin seçilen bir tarzda iki dakikalık şarkı üretilebilir. Sözlerini isterse kullanıcı kendi yazabilirken; yazmak istemediği takdirde yapay zekaya şarkının sözlerini komut vererek yazdırabilir ardından şarkının seslendirilmesi için vokalleri kullanabilir.
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@ozan_sihay isimli X kullanıcısının paylaşımına göre; kendisi daha önceden viral olmuş bir sokak röportajını alıp yapay zeka müzik aracıyla bir şarkıya çevirdi.
Oluşturulan şarkıda bir mantık hatası olmaması ve kulağa rahatsız edici gelmemesiyle yapay zeka, sosyal medyada kullanıcılarını şaşırttı.
Ek olarak @ozan_sihay isimli kullanıcı, Suno 3.5'in ücretsiz olarak tüm kullanıcılara açık olduğunu söyledi. Bu durumda denemek isteyen kullanıcılar özgün ve yeni müziğin tadını çıkartabilir.
İşte o şarkı;
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yapay zeka bile şimdiki megatronlardan daha iyi şarkı yapmış ksajdkasj