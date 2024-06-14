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Herkes Cesaretine Hayran Kaldı: Afganistan'ı Gezerken Yaşadığı Zorlukları Kayıt Altına Alıp O Anları Paylaştı!

Herkes Cesaretine Hayran Kaldı: Afganistan'ı Gezerken Yaşadığı Zorlukları Kayıt Altına Alıp O Anları Paylaştı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 01:09

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Taliban rejimi, Afganistan'da şeriat kanunlarını katı bir şekilde uygulayan bir yönetim olarak tanınmaktadır. Özellikle de ülke içerisinde korunmayan kadın hakları konusunda ciddi eleştiriler almaktadır.

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Afganistan ziyaretinde, kaydettiği video boyunca; ''kadın'' olduğu ve ''saçı açık'' olduğu için çevre tarafından sözlü ve fiziksel müdahaleye uğradı.

Afganistan ziyaretinde, kaydettiği video boyunca; ''kadın'' olduğu ve ''saçı açık'' olduğu için çevre tarafından sözlü ve fiziksel müdahaleye uğradı.

Daha sonrasında önünü kesen bir Afgan erkek tarafından şikayet edildi. Ardından, bindirildiği arabadan inmesine pasaportunu gösterdiği noktada izin verildi.

Daha sonrasında önünü kesen bir Afgan erkek tarafından şikayet edildi. Ardından, bindirildiği arabadan inmesine pasaportunu gösterdiği noktada izin verildi.

İşte o dehşet verici anların olduğu video;

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tom lee jones

lilo penny elif hadi bi zahmet talibo kardeslerinizi ziyarete.