Herkes Cesaretine Hayran Kaldı: Afganistan'ı Gezerken Yaşadığı Zorlukları Kayıt Altına Alıp O Anları Paylaştı!

Taliban rejimi, Afganistan'da şeriat kanunlarını katı bir şekilde uygulayan bir yönetim olarak tanınmaktadır. Özellikle de ülke içerisinde korunmayan kadın hakları konusunda ciddi eleştiriler almaktadır.
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Afganistan ziyaretinde, kaydettiği video boyunca; ''kadın'' olduğu ve ''saçı açık'' olduğu için çevre tarafından sözlü ve fiziksel müdahaleye uğradı.
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Daha sonrasında önünü kesen bir Afgan erkek tarafından şikayet edildi. Ardından, bindirildiği arabadan inmesine pasaportunu gösterdiği noktada izin verildi.
İşte o dehşet verici anların olduğu video;
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lilo penny elif hadi bi zahmet talibo kardeslerinizi ziyarete.