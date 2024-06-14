Melih Gökçek'in Oğlu Osman Gökçek'ten Şehirdeki Altyapı Yetersizliğine Karşı Videolu Eleştiri

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Osman Gökçek, Ankara'daki altyapıyı yetersiz buldu. Ardından, rögar kapağından oluk oluk suların taştığı anlar kaydedilirken; Osman Gökçek eleştirilerini dile getirdi.
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Taşan suların arasında kalan sebze meyveleri göstererek: ''Yazık günah değil mi, milletin şeyini su basıyor.'' dedi.
İşte o anlar;
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kesinlikle katılıyorum 🤭🤭🤭
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