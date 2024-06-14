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Melih Gökçek'in Oğlu Osman Gökçek'ten Şehirdeki Altyapı Yetersizliğine Karşı Videolu Eleştiri

Melih Gökçek'in Oğlu Osman Gökçek'ten Şehirdeki Altyapı Yetersizliğine Karşı Videolu Eleştiri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 22:13

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Babası 25 yıl Ankara Büyükşehir Belediyesini yöneten AKP Milletvekili Osman Gökçek şehirdeki altyapıyı eleştirdi.

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Osman Gökçek, Ankara'daki altyapıyı yetersiz buldu. Ardından, rögar kapağından oluk oluk suların taştığı anlar kaydedilirken; Osman Gökçek eleştirilerini dile getirdi.

Osman Gökçek, Ankara'daki altyapıyı yetersiz buldu. Ardından, rögar kapağından oluk oluk suların taştığı anlar kaydedilirken; Osman Gökçek eleştirilerini dile getirdi.

Taşan suların arasında kalan sebze meyveleri göstererek: ''Yazık günah değil mi, milletin şeyini su basıyor.'' dedi.

Taşan suların arasında kalan sebze meyveleri göstererek: ''Yazık günah değil mi, milletin şeyini su basıyor.'' dedi.

İşte o anlar;

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Nuray

Babadan oğula akıl ziyanlığı...

nevertheless

kesinlikle katılıyorum 🤭🤭🤭

boşver

parselcinin oğlu!

gur.ebrar34

Kadında ve erkekte 22 kromozom bulunuyor fakat 23. kromozom farklıdır cinsiyet kromozomunu belirler. Babadan annene Y kromozu geldiği için sen dünyaya geldin... Devamını Gör