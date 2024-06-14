Yeni Vergiler ile 226 Milyar TL Gelir Hedefleniyor: Vatandaş Hangi Vergilerden Direkt Etkilenecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketinin detayları belli oldu. Bakanlığın hazırladığı ve yakın zamanda Meclis’e gelecek vergi paketinden, toplam 226 milyar liralık bir gelir elde edileceği hesaplandı. Vatandaşlar, bazı vergilerden direkt bazılarından ise dolaylı yönden etkilenecek.