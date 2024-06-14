Yeni Vergiler ile 226 Milyar TL Gelir Hedefleniyor: Vatandaş Hangi Vergilerden Direkt Etkilenecek?
Yeni Vergiler ile 226 Milyar TL Gelir Hedefleniyor: Vatandaş Hangi Vergilerden Direkt Etkilenecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketinin detayları belli oldu. Bakanlığın hazırladığı ve yakın zamanda Meclis’e gelecek vergi paketinden, toplam 226 milyar liralık bir gelir elde edileceği hesaplandı. Vatandaşlar, bazı vergilerden direkt bazılarından ise dolaylı yönden etkilenecek.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni vergi paketinin kısa zaman içinde TBMM’ye geleceğini duyurmuştu.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre, bakanlığın 226 milyar liralık gelir beklediği vergi paketinin detayları belli oldu.
Vergi paketinde çok uluslu şirketlerden yatırım fonlarına, kurumlar vergisinden yap-işlet-devret projelerine kadar birçok vergi değişikliği olacak.
Ayrıca madenlere, limanlara ve organize sanayi bölgelerine uygulanan vergi istisnaları da kısıtlanacak.
Vatandaşlar, vergi paketinde yer alan bazı kalemden direkt olarak etkilenecek.
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Vergi paketinde, yüzde 90 engelli vatandaşların yakınlarına sağlanan ÖTV’siz araçların şartı değişecek.
Ayrıca yurt dışına çıkış harçlarına ciddi miktarda zam gelecek. 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı, 1500 liraya yükselecek.
Bireysel olarak çalışan moto kuryelerden vergi alınacak.
Avukat, doktor, mimar gibi mesleklere peşin vergi uygulaması yapılacak.
Kripto para yatırımları da vergilendirilecek.
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