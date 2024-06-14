Yurt Dışı Çıkış Harcına Büyük Zam Geliyor: Yüzde 1066 Zam!

150 TL olan yurt dışı çıkış harcı için büyük zam yolda. Yurt dışı çıkış harçlarına yüzde 566 veya yüzde 1066 zam geleceği ileri iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eğer bu oranlarda zam gelirse 150 liralık yurtdışı çıkış harçlar 1000 veya 1750 TL'ye ulaşacak.

İşte detaylar…