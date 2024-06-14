Yurt Dışı Çıkış Harcına Büyük Zam Geliyor: Yüzde 1066 Zam!
Yurt Dışı Çıkış Harcına Büyük Zam Geliyor: Yüzde 1066 Zam!
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde borsa ve kripto para işlemlerinde vergi artışı planının iptal edildiğini duyurmuştu.
Fakat yeni vergi paketinde yer alan bir diğer madde ise yurt dışı çıkış harcı.
Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, TBMM gündemine bayram tatilinin ardından gelecek vergi paketinde yurt dışı çıkış harcında yüzde 566 ile 1066 arasında bir artış yapılması öngörülüyor
Mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcı, bu artışla birlikte 1000 TL ile 1750 TL arasında bir rakama ulaşabilir. 1000 TL'lik bir artışta oran yüzde 566, 1750 TL'lik artışta ise oran yüzde 1066 olacak.
Yurt dışı çıkış harcında son zam Mart 2022'de gerçekleştirilmiş ve harç 50 TL'den 150 TL'ye yükseltilmişti.
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