Moto Kuryelere Sosyal Medya Fenomeni Düzenlemesi: Yeni Vergi Geliyor
Moto Kuryelere Sosyal Medya Fenomeni Düzenlemesi: Yeni Vergi Geliyor
Tasarruf tedbirlerini artıran ve her hafta yeni bir vergi planlaması yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı çalışan moto kuryeler için de harekete geçiyor. Bakanlık, kuryeler için sosyal medya fenomenlerinden alınan gibi vergi planlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye’de son yılların en gözde mesleklerinden biri de moto kuryelik. Kuryelik, herhangi bir şirkete bağlı olduğu gibi bireysel olarak da yapılabiliyor.
Ekonomim’de yer alan habere göre; bakanlık yaklaşık 200 bin kayıt dışı kuryeden gelir vergisi almak için çalışma başlattı.
Bakanlığın torba yasaya kaymak istediği maddeye göre; moto kuryelerin sosyal medya fenomenleri gibi gelir vergisi kapsamına alınması ancak daha basit bir vergilendirme usulüne tabi olmaları ve belli bir tutara kadar sadece stopaj yoluyla vergilendirilmeleri için düzenleme yapılacağı ifade ediliyor.
Yasa Meclis’ten geçerse, moto kuryeler sosyal medya fenomenleri gibi Türkiye’deki bir bankadan hesap açtırıp, tüm işlemlerini bu hesap üzerinden yapmak zorunda kalacak. Bankalar, bu kapsamda açılan özel hesaplara aktarılan hasılat tutarları üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak, beyan edip vergi dairesine ödemekle yükümlü olacaklar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın