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Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı: Borsaya Gelecek Olan Vergi İptal Edildi

Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı: Borsaya Gelecek Olan Vergi İptal Edildi

Mehmet Şimşek
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 19:04

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsada kazanca gelecek vergi çalışmasını ertelediklerini duyurdu. Bakan Şimşek ayrıca, yeni vergilerin içinde bulunacağı yargı paketinin yakın zamanda TBMM’ye geleceğini de ifade etti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul’da sağlanan kazançlara vergi çalışması yapıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul’da sağlanan kazançlara vergi çalışması yapıyordu.

Oda TV’nin iddiasına göre, bakalığın borsadaki vergi çalışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıkmıştı.

Oda TV’nin iddiasına göre, bakalığın borsadaki vergi çalışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıkmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsada uygulayacakları vergi çalışmasının şimdilik ertlendiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsada uygulayacakları vergi çalışmasının şimdilik ertlendiğini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek’in paylaşımı 👇

Bakan Mehmet Şimşek’in paylaşımı 👇
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