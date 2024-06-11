AK Parti Kulisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa Vergisine Karşı Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, borsada kazanca vergi hazırlığında olduğu iddiası ekonomi dünyasında ses getirmişti. Bakanlık, borsada on binde 2, kripto paralarda ise on binde 4 olarak vergi almaya hazırlanıyordu. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı vergi düzenlemesini veto etti.