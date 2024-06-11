AK Parti Kulisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa Vergisine Karşı Çıktı
AK Parti Kulisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa Vergisine Karşı Çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, borsada kazanca vergi hazırlığında olduğu iddiası ekonomi dünyasında ses getirmişti. Bakanlık, borsada on binde 2, kripto paralarda ise on binde 4 olarak vergi almaya hazırlanıyordu. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı vergi düzenlemesini veto etti.
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Borsa ve kripto paralara vergi alınacağı iddiası özellikle borsa yatırımcılarını tedirgin etmişti.
OdaTV’de yer alan habere göre, Bakan Mehmet Şimşek’in istediği vergiye Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı.
Cumhurbaşkanının vetosuyla birlikte, borsada vergi uygulamasının rafa kalktığı iddia edildi.
Bakan Mehmet Şimşek, düzenlemeyi “çok sınırlı bir vergi” diyerek tanımlamıştı.
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