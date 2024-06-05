Borsada Hisse Yatırımından Kazananlara Vergi Geleceği İddialarında Yorumlar Coştu

Borsa İstanbul'da tasarruflarını değerlendirenleri ilgilendiren önemli bir haber dün akşam saatlerinde piyasaya düştü ve hisselere sert satışlar geldi. Yeni güne başlarken, Reuters'a konuşan bir yetkilinin açıklamaları satışları devam ettirirken, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden vergi çalışmalarında nihai noktaya geldiğini belirtti. Sosyal medya bu, durur mu? Yapıştırdılar yorumları.