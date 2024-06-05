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Borsada Hisse Yatırımından Kazananlara Vergi Geleceği İddialarında Yorumlar Coştu

Borsada Hisse Yatırımından Kazananlara Vergi Geleceği İddialarında Yorumlar Coştu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.06.2024 - 11:47 Son Güncelleme: 05.06.2024 - 11:48

Borsa İstanbul'da tasarruflarını değerlendirenleri ilgilendiren önemli bir haber dün akşam saatlerinde piyasaya düştü ve hisselere sert satışlar geldi. Yeni güne başlarken, Reuters'a konuşan bir yetkilinin açıklamaları satışları devam ettirirken, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden vergi çalışmalarında nihai noktaya geldiğini belirtti. Sosyal medya bu, durur mu? Yapıştırdılar yorumları.

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Reuters, ismini açıklamadığı yetkili kaynadığından aldığı bilgiye göre, Kızılcahamam'dan gelen kulisleri teyit etti.

Reuters, ismini açıklamadığı yetkili kaynadığından aldığı bilgiye göre, Kızılcahamam'dan gelen kulisleri teyit etti.

Hisse senedi ve kripto varlıkların alım satımlarından sağlanan kazançlara vergi çalışmalarında son noktaya geldiği iddia edildi.

Reuters kaynağının açıklamasında, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dediği belirtildi.

Reuters kaynağının açıklamasında, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dediği belirtildi.

Mevcut durumda hisse senetleri alım satımları üzerinden vergi bulunmuyor.

Sosyal medyada da gerek uzmanlar gerek Borsada işlem yapanlar bu haberi yorumladı.

Sosyal medyada da gerek uzmanlar gerek Borsada işlem yapanlar bu haberi yorumladı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Vergi düzenlemesinin sorun yaratacağını düşünenler çoğunlukta olurken,

Vergi düzenlemesinin sorun yaratacağını düşünenler çoğunlukta olurken,
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Bazıları da kazanç üzerinden vergi alınmasını güldüren bir şekle büründürdü.

Bazıları da kazanç üzerinden vergi alınmasını güldüren bir şekle büründürdü.
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Siz ne dersiniz?

Son dönemde kazançlı bir ortam bulamadığını iddia eden hisse yatırımcıları vergi kararıyla borsayı terk eder mi?

Yorumlara bekliyoruz.

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