Borsada Hisse Yatırımından Kazananlara Vergi Geleceği İddialarında Yorumlar Coştu
Borsada Hisse Yatırımından Kazananlara Vergi Geleceği İddialarında Yorumlar Coştu
Borsa İstanbul'da tasarruflarını değerlendirenleri ilgilendiren önemli bir haber dün akşam saatlerinde piyasaya düştü ve hisselere sert satışlar geldi. Yeni güne başlarken, Reuters'a konuşan bir yetkilinin açıklamaları satışları devam ettirirken, hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden vergi çalışmalarında nihai noktaya geldiğini belirtti. Sosyal medya bu, durur mu? Yapıştırdılar yorumları.
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Reuters, ismini açıklamadığı yetkili kaynadığından aldığı bilgiye göre, Kızılcahamam'dan gelen kulisleri teyit etti.
Reuters kaynağının açıklamasında, "Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi" dediği belirtildi.
Sosyal medyada da gerek uzmanlar gerek Borsada işlem yapanlar bu haberi yorumladı.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Vergi düzenlemesinin sorun yaratacağını düşünenler çoğunlukta olurken,
Bazıları da kazanç üzerinden vergi alınmasını güldüren bir şekle büründürdü.
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Siz ne dersiniz?
Son dönemde kazançlı bir ortam bulamadığını iddia eden hisse yatırımcıları vergi kararıyla borsayı terk eder mi?
Yorumlara bekliyoruz.
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