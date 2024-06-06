Gülben Ergen’in Vergi İsyanı: "Kaybedersek de Ödeme Var mı?"

Hazine ve Maliye Bakanılığı’nın, kripto para ve Borsa İstanbul’daki kazançlara vergi getireceği iddia edilmişti. Son yıllarda yaptığı borsa paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Gülben Ergen de borsadaki kazançlara uygulanacak vergiye sitem etti.