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Gülben Ergen’in Vergi İsyanı: "Kaybedersek de Ödeme Var mı?"

Gülben Ergen’in Vergi İsyanı: "Kaybedersek de Ödeme Var mı?"

Gülben Ergen Borsa İstanbul
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 12:37

Hazine ve Maliye Bakanılığı’nın, kripto para ve Borsa İstanbul’daki kazançlara vergi getireceği iddia edilmişti. Son yıllarda yaptığı borsa paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Gülben Ergen de borsadaki kazançlara uygulanacak vergiye sitem etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada 'Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde' ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada 'Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde' ifadelerini kullanmıştı.

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Borsa İstanbul’da kazançlara uygulanacak vergiye yatırımcılar tepki gösteriyor.

Borsa İstanbul’da kazançlara uygulanacak vergiye yatırımcılar tepki gösteriyor.

Son tepki ise artık borsa paylaşımlarıyla bilinene şarkıcı Gülben Ergen’den geldi.

Son tepki ise artık borsa paylaşımlarıyla bilinene şarkıcı Gülben Ergen’den geldi.

Ergen, Borsa İstanbul’dan alınacak kâr vergisi olacaksa zararda da ödeme olması gerektiğini ifade etti.

Ergen, Borsa İstanbul’dan alınacak kâr vergisi olacaksa zararda da ödeme olması gerektiğini ifade etti.

Gülben Ergen’in paylaşımı 👇

Gülben Ergen’in paylaşımı 👇
twitter.com

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