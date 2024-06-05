Borsada Vergi Gündemi Durulmuyor: İşlem Vergisi Ne Kadar? Mehmet Şimşek Ne Dedi?

Şimşek, kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı olmayan 'Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde' dedi.

Bloomberg’e konuşan Şimşek, 'Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz' ifadelerini kullandı.