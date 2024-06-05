Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Borsada Vergi Gündemi Durulmuyor: İşlem Vergisi Ne Kadar? Mehmet Şimşek Ne Dedi?

Borsada Vergi Gündemi Durulmuyor: İşlem Vergisi Ne Kadar? Mehmet Şimşek Ne Dedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.06.2024 - 17:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kripto varlık ve Borsa İstanbul'daki yatırımlara getirmeyi planladığı vergi oranı tartışma yarattı. Habertürk'te Rahim Ak'ın ulaştığı oranlar sonrasında düzeltilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bloomberg'e açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bütçe gelirlerini artırmayı hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi düzenlemeleri yaparken, hiç vergi alınmayan alanlara dokunmaya hazırlanıyor.

Bütçe gelirlerini artırmayı hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi düzenlemeleri yaparken, hiç vergi alınmayan alanlara dokunmaya hazırlanıyor.

Finansal alanda son dönemin önemli düzenlemelerinden olan kripto varlıklarda yapılan yasa hazırlıklarıyla gündeme vergi de oturdu. 

Kripto yatırımlarına getirilmesi planlanan on binde 4 oranında işlem vergisinde anlaşma sağlanırken, gözler Borsa İstanbul’a döndü.

Pandemi sonrası halka arzlarla parlayan Borsa İstanbul'daki yatırımlara da vergi geleceği söylentileri sabahtan bu yana sosyal medyada yankılanıyordu.

Pandemi sonrası halka arzlarla parlayan Borsa İstanbul'daki yatırımlara da vergi geleceği söylentileri sabahtan bu yana sosyal medyada yankılanıyordu.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, önce binde ardından on binde olarak açıklanan vergi oranı gündem oldu. Gelir vergisi şeklinde değil, yasada mevcut olan ve tebliğ değişikliğiyle yürürlüğe girecek on binde 2'lik bir vergi oranı ortaya çıktı.

Sonrasında Bloomberg'e açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, söylentilere son noktayı koydu.

Sonrasında Bloomberg'e açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, söylentilere son noktayı koydu.

Şimşek, kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı olmayan 'Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde' dedi.

Bloomberg’e konuşan Şimşek, 'Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz' ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'da sabahtan bu yana vergi gündemiyle oluşan dalgalanmada da yatırımcıların başı döndü.

Borsa İstanbul'da sabahtan bu yana vergi gündemiyle oluşan dalgalanmada da yatırımcıların başı döndü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın