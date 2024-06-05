Borsada Vergi Gündemi Durulmuyor: İşlem Vergisi Ne Kadar? Mehmet Şimşek Ne Dedi?
Borsada Vergi Gündemi Durulmuyor: İşlem Vergisi Ne Kadar? Mehmet Şimşek Ne Dedi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kripto varlık ve Borsa İstanbul'daki yatırımlara getirmeyi planladığı vergi oranı tartışma yarattı. Habertürk'te Rahim Ak'ın ulaştığı oranlar sonrasında düzeltilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bloomberg'e açıklama yaptı.
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Bütçe gelirlerini artırmayı hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi düzenlemeleri yaparken, hiç vergi alınmayan alanlara dokunmaya hazırlanıyor.
Pandemi sonrası halka arzlarla parlayan Borsa İstanbul'daki yatırımlara da vergi geleceği söylentileri sabahtan bu yana sosyal medyada yankılanıyordu.
Sonrasında Bloomberg'e açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, söylentilere son noktayı koydu.
Borsa İstanbul'da sabahtan bu yana vergi gündemiyle oluşan dalgalanmada da yatırımcıların başı döndü.
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