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İstanbullular Nefes Aldı: Gökyüzü Kızıla Boyandı

İstanbullular Nefes Aldı: Gökyüzü Kızıla Boyandı

Yağmur
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.06.2024 - 21:56

İstanbul, günlerdir sıcak havanın etkisi altında. Bunaltan sıcaklıklara  yağan yağmur ile ara verilirken, gün batımında gökyüzünün kızıla boyandığı anlar dikkat çekti.

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Mega kent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından bölgesel olarak sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü.

Mega kent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından bölgesel olarak sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü.

İstanbullular bir nebze olsun serinledi. Gün batımında ise gökyüzü kızıla boyandı.

İstanbullular bir nebze olsun serinledi. Gün batımında ise gökyüzü kızıla boyandı.

Ortaya çıkan görüntüler seyirlik manzara oluşturdu.

Ortaya çıkan görüntüler seyirlik manzara oluşturdu.

Haliç'te denizle kızıla boyanan gökyüzünü aynı karede görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı, o anları kayda aldı.

Haliç'te denizle kızıla boyanan gökyüzünü aynı karede görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı, o anları kayda aldı.

Öte yandan çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.
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