İstanbullular Nefes Aldı: Gökyüzü Kızıla Boyandı
İstanbullular Nefes Aldı: Gökyüzü Kızıla Boyandı
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Mega kent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından bölgesel olarak sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı düştü.
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İstanbullular bir nebze olsun serinledi. Gün batımında ise gökyüzü kızıla boyandı.
Ortaya çıkan görüntüler seyirlik manzara oluşturdu.
Haliç'te denizle kızıla boyanan gökyüzünü aynı karede görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı, o anları kayda aldı.
Öte yandan çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.
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