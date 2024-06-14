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Devler Ligi'nin Kazananını Bilmişti! Tahminci Fenomen Köpek, EURO 2024 Şampiyonunu da Tahmin Etti

Devler Ligi'nin Kazananını Bilmişti! Tahminci Fenomen Köpek, EURO 2024 Şampiyonunu da Tahmin Etti

Şampiyonlar Ligi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.06.2024 - 19:20

Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin eden fenomen köpek 'Steph Furry' EURO 2024'te hangi ülkenin şampiyon olacağını da açıkladı. İşte fenomen köpeğin, Türkiye için yaptığı tahmin...

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Sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, daha önce Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin etmişti. Şimdi de EURO 2024'ün şampiyonunu tahmin etti.

Sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, daha önce Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin etmişti. Şimdi de EURO 2024'ün şampiyonunu tahmin etti.

Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti. Steph Furry, şimdi de EURO 2024 için tahminlerde bulundu. Köpek, İspanya'nın turnuvayı kazanacağını öngörüyor. Köpeğin tahminine göre, İspanya çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çekya'yı ve finalde Portekiz'i yenerek şampiyon oluyor.

Steph Furry, burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atarak maçların galibini seçiyor. Geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti. Steph Furry, şimdi de EURO 2024 için tahminlerde bulundu. Köpek, İspanya'nın turnuvayı kazanacağını öngörüyor. Köpeğin tahminine göre, İspanya çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çekya'yı ve finalde Portekiz'i yenerek şampiyon oluyor.

Kötü haber ise Steph Furry'ye göre Türkiye grupta 4. olarak turnuvadan elenecek. Gruptan Çekya lider, Portekiz ise ikinci olarak çıkacak.

Kötü haber ise Steph Furry'ye göre Türkiye grupta 4. olarak turnuvadan elenecek. Gruptan Çekya lider, Portekiz ise ikinci olarak çıkacak.
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Hukuk Kuşu

Bizde de bir astrolog (!) vardı. Fenerbahçe şampiyon olacak diye atmış tutturamamış, sonra canlı yayın açıp kendisine küfür edenlere küfür etmişti. Bu köpekt... Devamını Gör

chillybombom

Baştan yanlış zaten. Almanya çeyrek finale çıkamaz. Son yıllarda çok başarısız. Çekya da yarı finale çıkamaz. İspanya da dünya kupasında berbattı. Bence fina... Devamını Gör

Emel

Çocuk oyun oynuyor bunlar da ciddiye alıyor 😂 Burnusunu yesinler güzellik 🥰