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Konya İtfaiyesi Yaptığı 'Edit' ile İzleyenleri Büyüledi: ''Kahramanların Yılmaz Olması Gerekir.''

Konya İtfaiyesi Yaptığı 'Edit' ile İzleyenleri Büyüledi: ''Kahramanların Yılmaz Olması Gerekir.''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:06

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İtfaiyeciler, gerçek hayatın kahramanlarıdır. Yangın söndürmesinin yanı sıra, acil durumlarda insanların can ve mallarını koruyup kurtarmak da onların görevidir.

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Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde itfaiyeciler tarafından çekilen bir video "Bir kahraman hepsiyle yüzleşmiştir. Yenilmez olması gerekmez, ama yılmaz olması gerekir.” notu düşülerek paylaşıldı.

Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde itfaiyeciler tarafından çekilen bir video "Bir kahraman hepsiyle yüzleşmiştir. Yenilmez olması gerekmez, ama yılmaz olması gerekir.” notu düşülerek paylaşıldı.

'Edit' diğer bir adıyla 'video üzeri düzenlemeler' yapıldıktan sonra paylaşılmış olan bu videonun hayranlık uyandıran ambiansı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

'Edit' diğer bir adıyla 'video üzeri düzenlemeler' yapıldıktan sonra paylaşılmış olan bu videonun hayranlık uyandıran ambiansı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte o paylaşım;

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