Konya İtfaiyesi Yaptığı 'Edit' ile İzleyenleri Büyüledi: ''Kahramanların Yılmaz Olması Gerekir.''

İtfaiyeciler, gerçek hayatın kahramanlarıdır. Yangın söndürmesinin yanı sıra, acil durumlarda insanların can ve mallarını koruyup kurtarmak da onların görevidir.
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Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde itfaiyeciler tarafından çekilen bir video "Bir kahraman hepsiyle yüzleşmiştir. Yenilmez olması gerekmez, ama yılmaz olması gerekir.” notu düşülerek paylaşıldı.
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'Edit' diğer bir adıyla 'video üzeri düzenlemeler' yapıldıktan sonra paylaşılmış olan bu videonun hayranlık uyandıran ambiansı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İşte o paylaşım;
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