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“Kedim Neden Bütün Günü Uyuyarak Geçiriyor?” Sorusunun Cevabı ve Onu Hareketlendirecek Şey Burada!

etiket “Kedim Neden Bütün Günü Uyuyarak Geçiriyor?” Sorusunun Cevabı ve Onu Hareketlendirecek Şey Burada!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 18:01

Bakmaya doyamadığımız dünyanın en tatlı varlıkları ile karşınızdayız... Yumuşacık tüyleri, tatlı miyavlamaları ile bizi mest eden bu varlıkların mırıl mırıl uyumaları ilginizi çekmiştir. Sıkılma, stres, beslenme gibi nedenlerden dolayı çok uyumaya yönelebilirler. Dışarı atmaları gereken enerjiyi atamayan kediler aktifliğini kaybedebilir. Günün çoğunu mayışmış ve uykulu bir halde geçiren kedilerin enerjilerini yerine getirmek için ne yapacağınızı bilemiyorsanız gelin birlikte bakalım!

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1. Avcılık iç güdülerini gündüz de kullanabileceğini ona gösterin.

Kedi türlerinin en ünlü özelliklerinden biri gece avlanmalarıdır. Minik patili dostlarımız kaliteli mamaları ile mutlu olsalar da iç güdülerine göre hareket ederek avcılık yapmaya çalışır. Gece etrafta koşuşturup bir şeyleri yakalamaya çalışan minik kediler yorulur ve gün içinde mışıl mışıl uyurlar. Eğer gündüz uyanık kalıp gece sizinle uyumasını istiyorsanız avcılık özelliklerini tetikleyen bir oyuncak ile oynatabilirsiniz! Gündüz yorulan miniğiniz yanınıza kıvrılır.

2. Vakit geçirebileceği bir arkadaş edinin.

Hafta içi sabah erkenden işe ya da okulunuza gidiyorsunuz ve geç vakitte eve dönüyorsunuz. Bu sırada evde hiç hareket olmadığı için patili dostunuz sıkılıyor ve uyuyarak vaktini geçiriyor olabilir. Bu yüzden yanına kendisi gibi yaramaz bir oyun arkadaşı sahiplenebilirseniz gün içinde beraber coşabilirler. Gece de birbirlerine sokulup sakince uyurlar.

3. Bakımını düzenli olarak yapın.

Bir kedi mutlu oldukça enerjisi yerine gelir. Bu yüzden patili dostunuzun bakımını düzenli olarak yaparak onu mutlu bir kediye dönüştürebilirsiniz. Bunu yaparken Pet Love'ın bakım ürünlerini kullanabilirsiniz!

4. Gündüz oyalanabileceği bir alan yaratın.

Kedi evleri, tırmalama tahtası gibi gün içerisinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturabilirsiniz. Patili dostunuzun oynayabileceği bir alan yaratırsanız gün içinde uyumak yerine birçok şekilde oyalanabilir. Gündüz yorulan bedenini gece bir güzel dinlendirir.

5. Kedi nanesi ile enerjisini yerine getirin.

Kedilere eğitim vermek amaçlı kullanılan kedi nanesi sayenizde kedinizin enerjisi yerine gelir. Kedi nanesi etrafı keşfetmeye teşvik eden bir yapıya sahiptir. İsterseniz spreyini isterseniz oyuncak versiyonunu kullanarak patili dostunuzu hareket ettirebilirsiniz.

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6. Ödül mamaları ile keyiflendirin.

Tabii ki normal mama gibi her gün verilecek bir şey değildir. Fakat verildiği zaman patili dostunuzun keyfini hemen yerine getirir. Yaş mamanın kokusunu alan dostunuzun etrafınızda nasıl dolandığını bir gözünüzün önüne getirin! Nasıl da enerji dolu ve tatlı... Böylece gün içerisinde ödül mamasının verdiği enerji ile uykuya dalmadığını görürsünüz.

7. Yeni oyuncaklar alarak kedinizi heyecanlandırın.

Sürekli aynı oyuncaklarla oynamak bir süre sonra minik kedinizi sıkabilir. Sıkılan minik dostunuz ise yatmaya gider... Eğer gün içerisinde tüylü dostunuzun eğlenmesini istiyorsanız yeni oyuncaklar alarak kedinizin ilgisini canlandırabilirsiniz!

8. Güvenli olacak şekilde doğal bir ortama çıkarın.

Ayda iki üç defa yapabileceğiniz bir aktivite ile kedinizin enerjisini yerine getirebilirsiniz! Evin içerisinde aşırı rahat oldukları için mayışıp duruyorlar. Güvenli bir ortam ayarladıktan sonra dışarıda vakit geçirmesine izin vermelisiniz. Güneşin tadını, çimenlerin ve çiçeklerin kokusunu çıkarıp bir güzel oynar. Gece de harcadığı enerjisini toparlamak için mışıl mışıl uyur.

9. İnteraktif oyunlar üretin.

Tek düze olmayacak oyunlara başvurabilirsiniz. Sonunda bir şey elde edebileceği bu oyunlar sayesinde patili dostunuz hem öğrenir hem de gün içerisinde uyumak yerine eğlenerek vakit geçirir. Oyunun ya da oyuncağın nasıl olduğunu kavramaya çalışan patili dostunuzun nasıl bakışlar attığını bir hayal edin...

10. Kediler için egzersiz aletlerini alın.

Her ne kadar hareket etmeyi sevmeyen varlıklardır desek de atmaları gereken bir enerjileri vardır. Tüm gün uyudukları zaman enerjilerini atamazlar. Bu yüzden hem sağlıklı olmalarını sağlayacak hem de eğlenecekleri egzersiz aletlerine bakabilirsiniz.

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11. Düzenli olarak veteriner kontrolüne gidin.

Patili dostunuz gerekenden fazla uyuyorsa hemen bir veterinere gidin. Sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptığınız zaman onda enerji azalması göremezsiniz ve içiniz daha rahat olur. Uyku ve oyun düzenini sağlamak veterinere gitme düzenini sağlamakla paraleldir.

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