“Kedim Neden Bütün Günü Uyuyarak Geçiriyor?” Sorusunun Cevabı ve Onu Hareketlendirecek Şey Burada!

Bakmaya doyamadığımız dünyanın en tatlı varlıkları ile karşınızdayız... Yumuşacık tüyleri, tatlı miyavlamaları ile bizi mest eden bu varlıkların mırıl mırıl uyumaları ilginizi çekmiştir. Sıkılma, stres, beslenme gibi nedenlerden dolayı çok uyumaya yönelebilirler. Dışarı atmaları gereken enerjiyi atamayan kediler aktifliğini kaybedebilir. Günün çoğunu mayışmış ve uykulu bir halde geçiren kedilerin enerjilerini yerine getirmek için ne yapacağınızı bilemiyorsanız gelin birlikte bakalım!