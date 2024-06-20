“Kedim Neden Bütün Günü Uyuyarak Geçiriyor?” Sorusunun Cevabı ve Onu Hareketlendirecek Şey Burada!
“Kedim Neden Bütün Günü Uyuyarak Geçiriyor?” Sorusunun Cevabı ve Onu Hareketlendirecek Şey Burada!
Bakmaya doyamadığımız dünyanın en tatlı varlıkları ile karşınızdayız... Yumuşacık tüyleri, tatlı miyavlamaları ile bizi mest eden bu varlıkların mırıl mırıl uyumaları ilginizi çekmiştir. Sıkılma, stres, beslenme gibi nedenlerden dolayı çok uyumaya yönelebilirler. Dışarı atmaları gereken enerjiyi atamayan kediler aktifliğini kaybedebilir. Günün çoğunu mayışmış ve uykulu bir halde geçiren kedilerin enerjilerini yerine getirmek için ne yapacağınızı bilemiyorsanız gelin birlikte bakalım!
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1. Avcılık iç güdülerini gündüz de kullanabileceğini ona gösterin.
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2. Vakit geçirebileceği bir arkadaş edinin.
3. Bakımını düzenli olarak yapın.
4. Gündüz oyalanabileceği bir alan yaratın.
5. Kedi nanesi ile enerjisini yerine getirin.
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6. Ödül mamaları ile keyiflendirin.
7. Yeni oyuncaklar alarak kedinizi heyecanlandırın.
8. Güvenli olacak şekilde doğal bir ortama çıkarın.
9. İnteraktif oyunlar üretin.
10. Kediler için egzersiz aletlerini alın.
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