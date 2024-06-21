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MasterChef'teki Karadenizli Yarışmacının Mehmet Şef'le Samimi Sohbeti Viral Oldu!

MasterChef'teki Karadenizli Yarışmacının Mehmet Şef'le Samimi Sohbeti Viral Oldu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 23:20

MasterChef 2024 için yarışmacı adaylarının değerlendirme süreci başlarken, yarışmaya Çayeli'nden katılan Mehmet Akif Yazıcı isimli yarışmacının samimi üslubu izleyicilerin sempatisini kazandı.

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Survivor'ın bitmesinin ardından başlaması merakla beklenen MasterChef Türkiye sonunda ekranlara geldi.

Survivor'ın bitmesinin ardından başlaması merakla beklenen MasterChef Türkiye sonunda ekranlara geldi.

İlk etapta yarışmacıların seçildiği yarışmada jüri üyeleri yarışmacı adaylarını değerlendirirken, Çayeli'nden katılan Mehmet Akif Yazıcı isimli yarışması herkesin sempatisini kazandı.

İlk etapta yarışmacıların seçildiği yarışmada jüri üyeleri yarışmacı adaylarını değerlendirirken, Çayeli'nden katılan Mehmet Akif Yazıcı isimli yarışması herkesin sempatisini kazandı.

Jürinin karar aşamasında sabırsızlığıyla dikkat çeken Karadenizli yarışmacı, Mehmet Şef'in karar vermekte zorlanmasına verdiği şiveli tepkilerle gündem olurken, o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Jürinin karar aşamasında sabırsızlığıyla dikkat çeken Karadenizli yarışmacı, Mehmet Şef'in karar vermekte zorlanmasına verdiği şiveli tepkilerle gündem olurken, o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o anlar:

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