Her Şey Planlıymış: Emre Altuğ, Yalı Çapkını'nda Öldükten Sonra Nasıl Geri Geldiğini Açıkladı
Her Şey Planlıymış: Emre Altuğ, Yalı Çapkını'nda Öldükten Sonra Nasıl Geri Geldiğini Açıkladı
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan karakterinin ölümü hepimizi şoke ederken, Orhan'ın sezon finalinde diziye geri dönmesi ayrıca şaşırtmıştı. Emre Altuğ, yapımcıyla arasında sır olan bu durumu açıkladı.
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Star TV'nin 2 sezondur fırtınalar estiren dizisi Yalı Çapkını, ters köşe bir sezon finaliyle hepimizi şaşırtmıştı.
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Sezon finaline adım adım giden dizide Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan karakterinin ölümü hepimizi sarsarken, son bölümde beklenmedik bir şey olmuştu.
Orhan'ın ölmesinin ardından sezon finali bölümünde aslında ölmediğini öğrenmemizle hepimiz şoke olurken, bu durum aslında tüm setten saklanıyormuş.
Sezon finalinin yayınlanmasının ardından röportaj veren Emre Altuğ, yönetmen ve oyuncular dahil olmak üzere diziye geri döneceğini kimsenin bilmediğini belirtirken, bunun yapımcıyla arasında bir sır olduğunun altını çizdi.
İşte o röportaj:
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