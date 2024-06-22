Yarışma Tarihinde Bir İlk: MasterChef'te Somer Şef Son Anda Kaşık Atmaktan Vazgeçti!
Yarışma Tarihinde Bir İlk: MasterChef'te Somer Şef Son Anda Kaşık Atmaktan Vazgeçti!
MasterChef Türkiye birinci tur elemelerinde kaşık atma geleneğinin gerçekleşecek gibi olması yarışmacıyı heyecanlandırdı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.
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MasterChef Türkiye programı kısa bir süredir yayınlanıyor ancak daha şimdiden yarışmacıların yemekleri, hayat hikayeleri ve programdaki yaşananlar epey bir konuşuluyor.
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MasterChef'in jüri üyeleri yemek tadımları yapıyor; gelen yarışmacıları ya 'evet' diyerek bir sonraki tura geçiriyor ya da 'hayır' diyerek uğurluyor. Tabii bu esnada birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor.
Programın bu akşamki bölümünde yaşanan olaylardan biri de erken gelen kaşık atma geleneği... Yarışmacı Sezer Dirican'ın yaptığı yemek şefler tarafından öyle çok beğenildi ki Somer Şef cebinden kaşık çıkardı.
Ancak Somer şef son anda kaşık atmaktan vazgeçti. Yarışmacı heyecanlandığıyla kaldı.
MasterChef'in sıkı takipçileri bilir; program tarihinde bugüne kadar birinci tur elemelerinde hiç kaşık atılmadı. Programda yaşanan kaşık atmama olayını buradan izleyebilirsiniz:
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