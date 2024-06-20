Hazer Amani'nin MasterChef İtirafından Nefise'nin Yıkılan Umutlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Hazer Amani'nin MasterChef İtirafından Nefise'nin Yıkılan Umutlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
20 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında Netlix'te yayınlanan "Tinder Avcısı" benzeri bir olay yaşandı. Yayına katılan Nurşen hanım, Tinder'dan tanıştığı bir adama bir milyon tl kaptırdığını söyledi.
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2. Survivor All Star'da Nefise'nin Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını duymayanınız kalmamıştır. Survivor All Star bitmesine rağmen Yunan takımında yarışma devam ederken Nefise, Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığını öğrendi.
3. Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Sercan Yıldırım, yarışma boyunca boş bakışlarıyla gündem olurken, yarışmanın bitmesinin ardından bu konuda açıklama yaptı.
4. Gülşen'in 2003'te İbo Show için düzenlenen şarkısı tarihin tozlu raflarından çıkageldi. İzleyenler şarkıyı duyunca "Ben ne dinledim şimdi?" oldu.
5. MasterChef Türkiye'de yeni sezon için elemeler başladı. Geçtiğimiz hafta yarışan Ebru, rahatlığı ile şefleri sinirlendirdi. Şeflerin isteklerine karşı şakalar yapan yarışmacı, sosyal medyada gündem oldu.
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6. 2010 yılında yaz dönemi için çekilen Kanıt dizisi şimdilerde bile tekrar bölümleriyle yayınlanırken, dizide başkomiser Orhan'a hayat veren Engin Benli, Kanıt'ın neden ansızın final yaptığını açıkladı.
7. Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati'nin konuğu olan Demet Özdemir'in, 2019 yılında oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
8. Survivor All Star bitse de kaos bir türlü son bulmuyor. Survivor'ın hemen ardından Yunus Emre ve Nagihan arasındaki gerginlik sosyal medyaya sıçrarken, Nagihan bu olay hakkında bir son dakika gelişmesi duyurdu.
9. Sandık Kokusu geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Paylaşılan kamera arkasında oyuncuların gülmekten çekemediği sahne herkesi güldürdü.
10. Survivor All Star bitti ama entrikası son bulamadı. Nagihan, Yunus Emre'nin elenmesinin ardından eteğindeki taşları dökmüştü. Yunus Emre ise bu iddialara video çekerek yanıt verdi.
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11. Türk televizyonlarının en popüler oyuncularının zirve rollerini X kullanıcıları sıraladı. Peki hangi oyuncu, hangi karakterle yıldızını parlattı?
12. Kızılcık Şerbeti 2. sezonuyla ilk sezonun üzerine enfes bir geri dönüş yaparken, sezon finali bölümüyle hepimizin yüreğini ağzımıza getirdi. Peki, Şerbo'nun 2. sezonunda genel olarak ne oldu, ne bitti? Buyrun anketle Şerbo enlerini değerlendirelim...
13. Kardeşlerim dizisinde Aybike ve Cansu arasındaki iplerin koptuğu uçurum sahnesinin kamera arkası aylar sonra yayınlandı.
14. MasterChef Türkiye'de elemelere katılan bir yarışmacının yaptığı yemeği basit bulan Mehmet Şef epey gerildi.
15. Survivor All Star bitmesine rağmen Yunan Survivor'ı hala sürüyor. Türk yarışmacılarla ortak oynanan yarışmalar ve ödüllerden birinin yayınlandığı dün akşamki bölümde Türk yarışmacıların dolu dizgin eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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16. Survivor sonrası ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu çıkardığı single'larla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu All Star sonrası konserlerine devam ederken bir single haberi de Berna Canbeldek'ten geldi. Ancak Berna bu hamlesiyle Aleyna'ya benzetilince sert çıktı!
17. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Tuğçe Aleyna yaptırdığı estetik sonucu adeta bambaşka birine dönüştü. Tanınmaz hala gelen yarışmacıya sosyal medyadan yorum yağdı.
18. MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere yarışmacı seçmeleri devam ediyor. Elemelere katılan bir yarışmacının Mehmet Şef'le yaşadığı diyalog izleyenleri kahkahaya boğdu.
19. MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında jüriliğini yapan Hazer Amani, birlikte jürilik yaptığı Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya hakkında itiraflarda bulundu.
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