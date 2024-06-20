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MasterChef'te Mehmet Şef'i Bakışlarıyla Korkutan Yarışmacının Gözlemeyle "R" Yapması Herkesi Güldürdü!

MasterChef'te Mehmet Şef'i Bakışlarıyla Korkutan Yarışmacının Gözlemeyle "R" Yapması Herkesi Güldürdü!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 00:24

MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere yarışmacı seçmeleri devam ediyor. Elemelere katılan bir yarışmacının Mehmet Şef'le yaşadığı diyalog izleyenleri kahkahaya boğdu.

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TV ekranlarının en sevilen yemek yarışmalarında zirveyi çeken MasterChef'te yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere elemeler başladı.

TV ekranlarının en sevilen yemek yarışmalarında zirveyi çeken MasterChef'te yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere elemeler başladı.

Yarışmacıların elemeleri geçmek için hünerlerini sergilediği yarışmada ilginç bir diyalog yaşandı.

Yarışmacıların elemeleri geçmek için hünerlerini sergilediği yarışmada ilginç bir diyalog yaşandı.

Mehmet Şef'i bakışlarıyla korkutan yarışmacının R yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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