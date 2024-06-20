Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor All Star Yarışmacıları Bizde Kavga Ederken Yunan Survivor'ına Katılıp Çılgınlar Gibi Eğlenmişler!

Survivor All Star Yarışmacıları Bizde Kavga Ederken Yunan Survivor'ına Katılıp Çılgınlar Gibi Eğlenmişler!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 20:09

Survivor All Star bitmesine rağmen Yunan Survivor'ı hala sürüyor. Türk yarışmacılarla ortak oynanan yarışmalar ve ödüllerden birinin yayınlandığı dün akşamki bölümde Türk yarışmacıların dolu dizgin eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6 ay süren Survivor All Star macerası Ogeday'ın şampiyonluğuyla son bulmuştu.

6 ay süren Survivor All Star macerası Ogeday'ın şampiyonluğuyla son bulmuştu.

Nefise ile aralarında kıyasıya geçen mücadelenin ardından final oyununu kazanan Ogeday olmuştu.

Sezon boyu sık sık Survivor Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte yarışan Türk yarışmacılar, bu buluşmalarda efsane anlara imza atmışlardı.

Sezon boyu sık sık Survivor Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte yarışan Türk yarışmacılar, bu buluşmalarda efsane anlara imza atmışlardı.

Survivor Türkiye bitmesine rağmen Yunan yarışmasının devam ettiğini öğrendiğimiz son günlerde, karşımıza bir de yarışmacılarımızın görüntüleri çıktı!

Survivor Türkiye bitmesine rağmen Yunan yarışmasının devam ettiğini öğrendiğimiz son günlerde, karşımıza bir de yarışmacılarımızın görüntüleri çıktı!

Meğer ekranlarda sık sık tartışmalarını izlediğimiz yarışmacılar aslında fazlasıyla eğlenmişler!

Baksanıza şu hallerine ne kadar mutlu görünüyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Keşke biz de bu görüntüleri izleyebilseydik... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nevertheless

bitmedi si onedionun survivor reklamları 🤮🤮🤮