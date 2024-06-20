Survivor All Star Yarışmacıları Bizde Kavga Ederken Yunan Survivor'ına Katılıp Çılgınlar Gibi Eğlenmişler!
Survivor All Star Yarışmacıları Bizde Kavga Ederken Yunan Survivor'ına Katılıp Çılgınlar Gibi Eğlenmişler!
Survivor All Star bitmesine rağmen Yunan Survivor'ı hala sürüyor. Türk yarışmacılarla ortak oynanan yarışmalar ve ödüllerden birinin yayınlandığı dün akşamki bölümde Türk yarışmacıların dolu dizgin eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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6 ay süren Survivor All Star macerası Ogeday'ın şampiyonluğuyla son bulmuştu.
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Sezon boyu sık sık Survivor Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte yarışan Türk yarışmacılar, bu buluşmalarda efsane anlara imza atmışlardı.
Survivor Türkiye bitmesine rağmen Yunan yarışmasının devam ettiğini öğrendiğimiz son günlerde, karşımıza bir de yarışmacılarımızın görüntüleri çıktı!
Meğer ekranlarda sık sık tartışmalarını izlediğimiz yarışmacılar aslında fazlasıyla eğlenmişler!
Baksanıza şu hallerine ne kadar mutlu görünüyorlar.
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Keşke biz de bu görüntüleri izleyebilseydik... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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bitmedi si onedionun survivor reklamları 🤮🤮🤮