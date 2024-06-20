Kardeşlerim'deki Korkutucu Uçurum Sahnesi Nasıl Çekildi?
Kardeşlerim'deki Korkutucu Uçurum Sahnesi Nasıl Çekildi?
Kardeşlerim dizisinde Aybike ve Cansu arasındaki iplerin koptuğu uçurum sahnesinin kamera arkası aylar sonra yayınlandı.
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atv'nin tam 4 sezon süren dizisi Kardeşlerim mutlu sonla biten bir finalle ekranlara veda ederken, aksiyonun bitmediği dizideki önemli bir sahnenin kamera arkası geldi.
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Aybike'nin yanlışlıkla Cansu'yu uçurumdan ittirdiği ve düşmemesi için tuttuğu sahne yayınlandığı dönem büyük heyecan yaratırken, o sahnenin nasıl çekildiği merak konusu olmuştu.
Aşırı gerçekçi sahnenin kamera arkası aylar sonra sosyal medyaya düşerken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte Kardeşlerim'deki uçurum sahnesinin kamera arkası görüntüleri:
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