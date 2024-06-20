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Kardeşlerim'deki Korkutucu Uçurum Sahnesi Nasıl Çekildi?

Kardeşlerim'deki Korkutucu Uçurum Sahnesi Nasıl Çekildi?

Kardeşlerim
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 17:56

Kardeşlerim dizisinde Aybike ve Cansu arasındaki iplerin koptuğu uçurum sahnesinin kamera arkası aylar sonra yayınlandı.

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atv'nin tam 4 sezon süren dizisi Kardeşlerim mutlu sonla biten bir finalle ekranlara veda ederken, aksiyonun bitmediği dizideki önemli bir sahnenin kamera arkası geldi.

atv'nin tam 4 sezon süren dizisi Kardeşlerim mutlu sonla biten bir finalle ekranlara veda ederken, aksiyonun bitmediği dizideki önemli bir sahnenin kamera arkası geldi.

Aybike'nin yanlışlıkla Cansu'yu uçurumdan ittirdiği ve düşmemesi için tuttuğu sahne yayınlandığı dönem büyük heyecan yaratırken, o sahnenin nasıl çekildiği merak konusu olmuştu.

Aybike'nin yanlışlıkla Cansu'yu uçurumdan ittirdiği ve düşmemesi için tuttuğu sahne yayınlandığı dönem büyük heyecan yaratırken, o sahnenin nasıl çekildiği merak konusu olmuştu.

Aşırı gerçekçi sahnenin kamera arkası aylar sonra sosyal medyaya düşerken, o anlar kısa sürede viral oldu.

Aşırı gerçekçi sahnenin kamera arkası aylar sonra sosyal medyaya düşerken, o anlar kısa sürede viral oldu.

İşte Kardeşlerim'deki uçurum sahnesinin kamera arkası görüntüleri:

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