X Kullanıcıları, Oyuncular ve Zirve Rollerini Sıraladılar!
X Kullanıcıları, Oyuncular ve Zirve Rollerini Sıraladılar!
Türk televizyonlarının en popüler oyuncularının zirve rollerini X kullanıcıları sıraladı. Peki hangi oyuncu, hangi karakterle yıldızını parlattı?
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Son dönemde Türk dizileri aşırı revaçta olurken, bu dizilerde rol alan oyuncular resmen altın çağlarını yaşamaya başladı. Durum böyle olunca X kullanıcıları ünlü oyuncular ve zirve rollerini sıraladılar.
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İrem Helvacıoğlu - Nefes
Ebru Şahin - Reyyan
Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara
Barış Arduç - Ömer İplikçi
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Boran Kuzum - Leon
Pınar Deniz - Ceylin Erguvan
Çağatay Ulusoy - Yaman Koper
Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal
Beren Saat - Bihter Ziyagil
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