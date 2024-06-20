Görüş Bildir
Haberler
TV
X Kullanıcıları, Oyuncular ve Zirve Rollerini Sıraladılar!

X Kullanıcıları, Oyuncular ve Zirve Rollerini Sıraladılar!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 16:16

Türk televizyonlarının en popüler oyuncularının zirve rollerini X kullanıcıları sıraladı. Peki hangi oyuncu, hangi karakterle yıldızını parlattı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemde Türk dizileri aşırı revaçta olurken, bu dizilerde rol alan oyuncular resmen altın çağlarını yaşamaya başladı. Durum böyle olunca X kullanıcıları ünlü oyuncular ve zirve rollerini sıraladılar.

Son dönemde Türk dizileri aşırı revaçta olurken, bu dizilerde rol alan oyuncular resmen altın çağlarını yaşamaya başladı. Durum böyle olunca X kullanıcıları ünlü oyuncular ve zirve rollerini sıraladılar.
twitter.com

İrem Helvacıoğlu - Nefes

İrem Helvacıoğlu - Nefes
twitter.com

Ebru Şahin - Reyyan

Ebru Şahin - Reyyan
twitter.com

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara
twitter.com

Barış Arduç - Ömer İplikçi

Barış Arduç - Ömer İplikçi
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Boran Kuzum - Leon

Boran Kuzum - Leon
twitter.com

Pınar Deniz - Ceylin Erguvan

Pınar Deniz - Ceylin Erguvan
twitter.com

Çağatay Ulusoy - Yaman Koper

Çağatay Ulusoy - Yaman Koper
twitter.com

Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal

Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal
twitter.com

Beren Saat - Bihter Ziyagil

Beren Saat - Bihter Ziyagil
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın