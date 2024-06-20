Engin Benli, Efsane Dizi Kanıt'ın Neden Final Yaptığını Yıllar Sonra Açıkladı!

2010 yılında yaz dönemi için çekilen Kanıt dizisi şimdilerde bile tekrar bölümleriyle yayınlanırken, dizide başkomiser Orhan'a hayat veren Engin Benli, Kanıt'ın neden ansızın final yaptığını açıkladı.

KAYNAK: Keşif Ekranı/ YouTube