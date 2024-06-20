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Engin Benli, Efsane Dizi Kanıt'ın Neden Final Yaptığını Yıllar Sonra Açıkladı!

Engin Benli, Efsane Dizi Kanıt'ın Neden Final Yaptığını Yıllar Sonra Açıkladı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 13:31

2010 yılında yaz dönemi için çekilen Kanıt dizisi şimdilerde bile tekrar bölümleriyle yayınlanırken, dizide başkomiser Orhan'a hayat veren Engin Benli, Kanıt'ın neden ansızın final yaptığını açıkladı.

KAYNAK: Keşif Ekranı/ YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=jjI-h...
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Temmuz 2010'da bir yaz işi olarak hayatımıza giren Kanıt dizisi eşi benzeri olmamasıyla öylesine sevilmişti ki bu sevgi hala devam ediyor.

Temmuz 2010'da bir yaz işi olarak hayatımıza giren Kanıt dizisi eşi benzeri olmamasıyla öylesine sevilmişti ki bu sevgi hala devam ediyor.

Engin Benli ve Deniz Celiloğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi günümüzde hala tekrar bölümleriyle televizyonda yer alırken, 100. bölümüyle ansızın final yapan dizinin çok iyi ilerilerken yayından kalkması her zaman soru işareti yaratmıştı.

Engin Benli ve Deniz Celiloğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi günümüzde hala tekrar bölümleriyle televizyonda yer alırken, 100. bölümüyle ansızın final yapan dizinin çok iyi ilerilerken yayından kalkması her zaman soru işareti yaratmıştı.

Keşif Ekranı YouTube kanalına konuk olan dizinin başkomiser Orhan'ı Engin Benli, Kanıt dizisinin neden final yaptığını yıllar sonra açıkladı.

Keşif Ekranı YouTube kanalına konuk olan dizinin başkomiser Orhan'ı Engin Benli, Kanıt dizisinin neden final yaptığını yıllar sonra açıkladı.

Dizinin çok iyi giderken bir anda 100. bölümde final yapılacağı haberinin geldiğini belirten Benli, durumu "Tüm ekip çöktük" şeklinde açıklarken, bu konuda üzüntü yaşadığının da altını çizdi.

Dizinin çok iyi giderken bir anda 100. bölümde final yapılacağı haberinin geldiğini belirten Benli, durumu "Tüm ekip çöktük" şeklinde açıklarken, bu konuda üzüntü yaşadığının da altını çizdi.

İşte Engin Benli'nin "Kanıt" açıklaması:

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