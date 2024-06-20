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Survivor Nefise, Yunan Takımındaki Fanis'in Başka Bir Yarışmacıyla Aşk Yaşadığını Öğrendi!

Survivor Nefise, Yunan Takımındaki Fanis'in Başka Bir Yarışmacıyla Aşk Yaşadığını Öğrendi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 11:03

Survivor All Star'da Nefise'nin Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını duymayanınız kalmamıştır. Survivor All Star bitmesine rağmen Yunan takımında yarışma devam ederken Nefise, Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığını öğrendi.

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6 aydır merakla takip ettiğimiz Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde yolun sonuna geldik.

6 aydır merakla takip ettiğimiz Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde yolun sonuna geldik.

Ogeday'ın şampiyon olduğu final gecesiyle beraber Survivor 2024 son bulurken, Yunan takımının yarışı hala devam ediyor.

Ogeday'ın şampiyon olduğu final gecesiyle beraber Survivor 2024 son bulurken, Yunan takımının yarışı hala devam ediyor.

Türk ve Yunan takımlarının beraber yarışmaları nedeniyle All Star bitmesine rağmen Türk yarışmacıların Yunan takımındaki görüntüleri hala servis edilirken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Türk ve Yunan takımlarının beraber yarışmaları nedeniyle All Star bitmesine rağmen Türk yarışmacıların Yunan takımındaki görüntüleri hala servis edilirken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

O gelişme de Nefise ve Yunan aşkı Fanis arasında!

Yarışma boyunca sık sık Fanis'e duyguları olduğunu belirten Nefise bu konuda ısrarcı olurken, All Star'ın elenmesinin ardından Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yarışma boyunca sık sık Fanis'e duyguları olduğunu belirten Nefise bu konuda ısrarcı olurken, All Star'ın elenmesinin ardından Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Fanis'in Nefise'ye "Hayatımda kimse yok" demesine rağmen Xrysa Xatzigeorgiou ile samimi görüntüleri sosyal medyada yayılınca gizli aşk ortaya çıkmış oldu.

Fanis'in Nefise'ye "Hayatımda kimse yok" demesine rağmen Xrysa Xatzigeorgiou ile samimi görüntüleri sosyal medyada yayılınca gizli aşk ortaya çıkmış oldu.
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Nefise Karatay bu gelişme sonrası "Eyvallah" yazan bir paylaşım yaparken, sosyal medya hesaplarından Fanis'i takip etmeyi bıraktı.

Nefise Karatay bu gelişme sonrası "Eyvallah" yazan bir paylaşım yaparken, sosyal medya hesaplarından Fanis'i takip etmeyi bıraktı.

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