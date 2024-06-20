Survivor Nefise, Yunan Takımındaki Fanis'in Başka Bir Yarışmacıyla Aşk Yaşadığını Öğrendi!

Survivor All Star'da Nefise'nin Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını duymayanınız kalmamıştır. Survivor All Star bitmesine rağmen Yunan takımında yarışma devam ederken Nefise, Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığını öğrendi.