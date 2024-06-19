Gülseren Budayıcıoğlu, Kitabından Uyarlanan Yalı Çapkını'nda Hangi Karakterlerin "Gerçek" Olduğunu Açıkladı!

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını'nın Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olduğunu biliyorsunuzdur. Budayıcıoğlu 2015 yılında okuyucuyla buluşan Kral Kaybederse kitabından ekrana aktarılan dizide hangi karakterlerin gerçek kişiler olduğunu açıkladı!