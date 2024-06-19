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Gülseren Budayıcıoğlu, Kitabından Uyarlanan Yalı Çapkını'nda Hangi Karakterlerin "Gerçek" Olduğunu Açıkladı!

Gülseren Budayıcıoğlu, Kitabından Uyarlanan Yalı Çapkını'nda Hangi Karakterlerin "Gerçek" Olduğunu Açıkladı!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 20:40

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını'nın Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olduğunu biliyorsunuzdur. Budayıcıoğlu 2015 yılında okuyucuyla buluşan Kral Kaybederse kitabından ekrana aktarılan dizide hangi karakterlerin gerçek kişiler olduğunu açıkladı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yalicapkinire...
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Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve üçüncü sezon onayını alan Yalı Çapkını'nda neler yaşanacağı büyük bir merak konusu.

Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve üçüncü sezon onayını alan Yalı Çapkını'nda neler yaşanacağı büyük bir merak konusu.

Seyran'ın gün yüzüne çıkan hastalığıyla ilgili yeni sezonda neler yaşanacağı akılları karıştırırken, bu hastalığın gerçek olup olmadığı da düşünülmüyor değil.

Seyran'ın gün yüzüne çıkan hastalığıyla ilgili yeni sezonda neler yaşanacağı akılları karıştırırken, bu hastalığın gerçek olup olmadığı da düşünülmüyor değil.

Hastanede test sonuçlarının karışmış ya da Pelin tarafından değiştirilmiş olma olasılığı yüksek biliyorsunuz ki... Çünkü Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor ve asıl hasta olanın o olması olası.

Hastanede test sonuçlarının karışmış ya da Pelin tarafından değiştirilmiş olma olasılığı yüksek biliyorsunuz ki... Çünkü Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman diziden ayrılıyor ve asıl hasta olanın o olması olası.

Bununla birlikte Seyran'ın hamile olma ihtimali de yüksek.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlanan dizide nelerin yaşanacağı kadar, hangi karakterlerin gerçekte var olduğu da bir merak konusu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlanan dizide nelerin yaşanacağı kadar, hangi karakterlerin gerçekte var olduğu da bir merak konusu.

Kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'nun geçtiğimiz yıl katıldığı Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programındaki itirafları yeniden gündem oldu.

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Budayıcıoğlu dizideki Seyran, Ferit, Kazım Ağa, Hattuç Hala'nın bütünüyle gerçek karakterler olduğunu; ancak dizide uydurma karakterlerin de var olduğunu söyledi.

Budayıcıoğlu dizideki Seyran, Ferit, Kazım Ağa, Hattuç Hala'nın bütünüyle gerçek karakterler olduğunu; ancak dizide uydurma karakterlerin de var olduğunu söyledi.

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