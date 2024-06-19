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İleri Görüşlülükte Demo Gibi Olmayın: Mert Yazıcıoğlu'na Piyasa Göndermesi Yapan Demet Akalın'a Cüneyd Şoku

İleri Görüşlülükte Demo Gibi Olmayın: Mert Yazıcıoğlu'na Piyasa Göndermesi Yapan Demet Akalın'a Cüneyd Şoku

Demet Akalın Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 19:20

Gafları ve yerli dizilere olan merakıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez de Kızıl Goncalar Cüneyd gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Mert Yazıcıoğlu'na söylediği sözlerin yeniden gündem olması üzerine Demet Akalın'a 'kapak olmuş' dendi.

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Tarzı, şarkıları, gafları ve TV dizilerine olan hayranlığıyla neredeyse her gün gündemimizde olan Demet Akalın'ın hemen her konuda bir fikri olduğunu hepimiz biliyoruz artık.

Tarzı, şarkıları, gafları ve TV dizilerine olan hayranlığıyla neredeyse her gün gündemimizde olan Demet Akalın'ın hemen her konuda bir fikri olduğunu hepimiz biliyoruz artık.

"Açık sözlülük denince de sen be Demo" diyebileceğimiz ünlü şarkıcı, konu ne olursa olsun fikrini açık bir şekilde dile getirmekten geri durmuyor.

"Açık sözlülük denince de sen be Demo" diyebileceğimiz ünlü şarkıcı, konu ne olursa olsun fikrini açık bir şekilde dile getirmekten geri durmuyor.

İzlediği her program ve hatta oyuncular/yarışmacılar hakkında bir fikri olan Demet Akalın'ın tweet'lerine veya röportajına da denk gelmişsinizdir.

İzlediği her program ve hatta oyuncular/yarışmacılar hakkında bir fikri olan Demet Akalın'ın tweet'lerine veya röportajına da denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz yıl Mert Ramazan Demir'i övecekken Mert'leri karıştırıp Yazıcıoğlu'nu etiketleyen Demo, bu tweetini anında silmişti.

Geçtiğimiz yıl Mert Ramazan Demir'i övecekken Mert'leri karıştırıp Yazıcıoğlu'nu etiketleyen Demo, bu tweetini anında silmişti.

Demet Akalın'ın yine geçtiğimiz yıla ait bu röportajı tekrar ortaya çıktı. Akalın, Mert Ramazan Demir'i kastederek "O daha uzun yıllar kalır; ötekini sanmıyorum" diyerek Mert Yazıcıoğlu'nun piyasadan silineceğini belirtmiş.

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Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd karakteriyle devleştiği bu günlerde yeniden gündem olan sözlerine yorum yağdı!

Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd karakteriyle devleştiği bu günlerde yeniden gündem olan sözlerine yorum yağdı!
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