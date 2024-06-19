İleri Görüşlülükte Demo Gibi Olmayın: Mert Yazıcıoğlu'na Piyasa Göndermesi Yapan Demet Akalın'a Cüneyd Şoku

Gafları ve yerli dizilere olan merakıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez de Kızıl Goncalar Cüneyd gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Mert Yazıcıoğlu'na söylediği sözlerin yeniden gündem olması üzerine Demet Akalın'a 'kapak olmuş' dendi.