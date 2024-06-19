Kiralık Aşk'ın Jenerik Müziğini Yapan Aydilge, Dizinin 9. Yılına Özel İtirafta Bulundu!
Kiralık Aşk'ın Jenerik Müziğini Yapan Aydilge, Dizinin 9. Yılına Özel İtirafta Bulundu!
9 yıl önce bugün ilk bölümü yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle ilgili dizinin jenerik müziğini yapan Aydilge'den anlamlı bir itiraf geldi.
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Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk tam 9 yıl önce bugün ilk bölümüyle yayınlanmıştı.
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İkili arasındaki muhteşem uyum sayesinde ödül törenlerine "En İyi Dizi Çifti" kategorisi eklenmiş, ikili bu uyumun ardından bir de sinema filminde partner olmuştu.
Büyük başarı sağlayan dizinin jenerik müziğini de ünlü şarkıcı Aydilge yapmıştı.
Aydilge, dizinin 9. yıldönümüne özel bir itirafta bulundu!
''Aşk öyle bir mucize'' diye yazdığı sözlerin etkisinde kalan ünlü şarkıcı, dizinin yayına girdiği tarihten tam 2 yıl sonra dünyaevine girmiş!
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