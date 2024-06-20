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Survivor Sercan Yıldırım, Neden Sürekli Boş Baktığına Açıklama Getirdi!

Survivor Sercan Yıldırım, Neden Sürekli Boş Baktığına Açıklama Getirdi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 11:46

Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Sercan Yıldırım, yarışma boyunca boş bakışlarıyla gündem olurken, yarışmanın bitmesinin ardından bu konuda açıklama yaptı.

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Survivor All Star'ın en çok konuşulan yarışmacıların başında Sercan Yıldırım geliyor.

Survivor All Star'ın en çok konuşulan yarışmacıların başında Sercan Yıldırım geliyor.

Eski futbolcu Yıldırım yaşına rağmen yarışmadaki performansıyla göz doldururken, bunun yanı sıra ara sıra dalıp gide bakışlarıyla da ünlendi.

Eski futbolcu Yıldırım yaşına rağmen yarışmadaki performansıyla göz doldururken, bunun yanı sıra ara sıra dalıp gide bakışlarıyla da ünlendi.

Özellikle kritik anlarda dalıp giden Sercan'ın tam olarak nereye baktığı asla anlaşılamazken, Acun Medya'dan bu konuda bir video bile gelmişti.

Özellikle kritik anlarda dalıp giden Sercan'ın tam olarak nereye baktığı asla anlaşılamazken, Acun Medya'dan bu konuda bir video bile gelmişti.

Burada paylaşmıştık:

Yarışmanın bitmesine rağmen Sercan'ın bakışları tüm gizemini korurken, Sercan Yıldırım'dan bu konuda açıklama getirdi.

Yarışmanın bitmesine rağmen Sercan'ın bakışları tüm gizemini korurken, Sercan Yıldırım'dan bu konuda açıklama getirdi.

Gökyüzüne baktığı bir fotoğraf paylaşan Yıldırım, "Sizin göremediğiniz şeyleri gördüğüm doğrudur" notuyla esprili bir açıklama yaptı.

Gökyüzüne baktığı bir fotoğraf paylaşan Yıldırım, "Sizin göremediğiniz şeyleri gördüğüm doğrudur" notuyla esprili bir açıklama yaptı.

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