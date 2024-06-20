Survivor Sercan Yıldırım, Neden Sürekli Boş Baktığına Açıklama Getirdi!
Survivor Sercan Yıldırım, Neden Sürekli Boş Baktığına Açıklama Getirdi!
Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Sercan Yıldırım, yarışma boyunca boş bakışlarıyla gündem olurken, yarışmanın bitmesinin ardından bu konuda açıklama yaptı.
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Survivor All Star'ın en çok konuşulan yarışmacıların başında Sercan Yıldırım geliyor.
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Eski futbolcu Yıldırım yaşına rağmen yarışmadaki performansıyla göz doldururken, bunun yanı sıra ara sıra dalıp gide bakışlarıyla da ünlendi.
Özellikle kritik anlarda dalıp giden Sercan'ın tam olarak nereye baktığı asla anlaşılamazken, Acun Medya'dan bu konuda bir video bile gelmişti.
Yarışmanın bitmesine rağmen Sercan'ın bakışları tüm gizemini korurken, Sercan Yıldırım'dan bu konuda açıklama getirdi.
Gökyüzüne baktığı bir fotoğraf paylaşan Yıldırım, "Sizin göremediğiniz şeyleri gördüğüm doğrudur" notuyla esprili bir açıklama yaptı.
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