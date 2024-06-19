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Dizilerdeki Çatışma Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Dizilerdeki Çatışma Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 13:16

Dizi setleri hakkında pek çok şey merak duygumuzu arttırırken, dizilerdeki çatışma sahnelerinin nasıl yapıldığına dair Gaddar dizisinden kamera arkası geldi.

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Dizilerdeki büyük çatışma sahnelerinin nasıl çekildiği her zaman merak konusu oluyor.

Dizilerdeki büyük çatışma sahnelerinin nasıl çekildiği her zaman merak konusu oluyor.

Onlarca erkeğin birbirine ateş edip üzerine doğru koştuğu sahneleri izlemesi bile yorucu olurken nasıl çekildiğine dair bir kamera arkası geldi.

Onlarca erkeğin birbirine ateş edip üzerine doğru koştuğu sahneleri izlemesi bile yorucu olurken nasıl çekildiğine dair bir kamera arkası geldi.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisinin sezon finalinde yer alan çatışma sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, o anlar kısa sürede viral oldu.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisinin sezon finalinde yer alan çatışma sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, o anlar kısa sürede viral oldu.

Hem kamera arkası hem de televizyonda yayınlanan sahnenin bir arada olduğu videoyu sizlerle paylaştık.

Hem kamera arkası hem de televizyonda yayınlanan sahnenin bir arada olduğu videoyu sizlerle paylaştık.

İşte o anlar:

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