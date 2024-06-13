Ekran Alev Aldı: Survivor Atakan ve Eşinin Aşırı Flörtöz Konuşması Gündemde
Ekran Alev Aldı: Survivor Atakan ve Eşinin Aşırı Flörtöz Konuşması Gündemde
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Survivor All Star'da büyük finale yalnızca 1 gün kaldı.
Finalistlerin belirlenmesi ve bugün (13 Haziran) oynanacak büyük final için İstanbul'a giden Survivor yarışmacıları aileleriyle görüşürken, Atakan'ın eşiyle görüşmesi kısa sürede gündem oldu.
Yarışmaya gitmesinin ardından çok zorlandığını ifade eden eşi Serap'la flörtöz bir şekilde sohbet eden Atakan'ın o halleri sosyal medyada viral oldu.
Eşine "Sana yardım edeceğim" diyen Atakan'ın dinlenmek için 1 hafta istemesi ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.
İşte Atakan ve eşinin o konuşması:
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