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Ekran Alev Aldı: Survivor Atakan ve Eşinin Aşırı Flörtöz Konuşması Gündemde

Ekran Alev Aldı: Survivor Atakan ve Eşinin Aşırı Flörtöz Konuşması Gündemde

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 10:26

Survivor All Star'ın büyük finaline 1 gün kala İstanbul'a gelen yarışmacılar aileleriyle buluştular. Finalist olmak için yarışan yarışmacılardan Atakan'ın karısıyla buluştuğu anlardaki flörtöz sohbeti ise kısa sürede gündem oldu.

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Survivor All Star'da büyük finale yalnızca 1 gün kaldı.

Survivor All Star'da büyük finale yalnızca 1 gün kaldı.

Finalistlerin belirlenmesi ve bugün (13 Haziran) oynanacak büyük final için İstanbul'a giden Survivor yarışmacıları aileleriyle görüşürken, Atakan'ın eşiyle görüşmesi kısa sürede gündem oldu.

Finalistlerin belirlenmesi ve bugün (13 Haziran) oynanacak büyük final için İstanbul'a giden Survivor yarışmacıları aileleriyle görüşürken, Atakan'ın eşiyle görüşmesi kısa sürede gündem oldu.

Yarışmaya gitmesinin ardından çok zorlandığını ifade eden eşi Serap'la flörtöz bir şekilde sohbet eden Atakan'ın o halleri sosyal medyada viral oldu.

Yarışmaya gitmesinin ardından çok zorlandığını ifade eden eşi Serap'la flörtöz bir şekilde sohbet eden Atakan'ın o halleri sosyal medyada viral oldu.

Eşine "Sana yardım edeceğim" diyen Atakan'ın dinlenmek için 1 hafta istemesi ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Eşine "Sana yardım edeceğim" diyen Atakan'ın dinlenmek için 1 hafta istemesi ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

İşte Atakan ve eşinin o konuşması:

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