Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'da Merve Aydın'ın Yunus Emre'yle Birlikte Paylaşım Yapmasına Nagihan'dan Sert Tepki!

Survivor'da Merve Aydın'ın Yunus Emre'yle Birlikte Paylaşım Yapmasına Nagihan'dan Sert Tepki!

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 01:58

Survivor All Star'da final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde buluşan Merve Aydın ve Yunus Emre'nin birlikte yaptıkları paylaşım sonrası Merve'yle yakın arkadaş olan Nagihan'dan tepki gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'da finalistler sonunda belli oldu. Büyük bir mücadelenin ardından Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda finalist olmayı başardılar.

Survivor All Star'da finalistler sonunda belli oldu. Büyük bir mücadelenin ardından Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda finalist olmayı başardılar.

Detaylar:

Yarı finale katılmayan Nagihan, orada bulunmamasına rağmen geceye damgasını vurmayı başardı.

Yarı finale katılmayan Nagihan, orada bulunmamasına rağmen geceye damgasını vurmayı başardı.

Gecede bulunan Merve Aydın da Yunus Emre ve eşiyle birlikte bir paylaşım yaptı.

Gecede bulunan Merve Aydın da Yunus Emre ve eşiyle birlikte bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşım sonrası Merve'nin arkadaşı Nagihan, sorun yaşadığı Yunus Emre'yle paylaşım yapılmasına tepki gösterdi ve Merve'yi takipten çıktı.

Bu paylaşım sonrası Merve'nin arkadaşı Nagihan, sorun yaşadığı Yunus Emre'yle paylaşım yapılmasına tepki gösterdi ve Merve'yi takipten çıktı.

Sizce bu tepkisinde Nagihan haklı mı, yoksa biraz abartı mı buldunuz?

Sizce bu tepkisinde Nagihan haklı mı, yoksa biraz abartı mı buldunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın