Survivor'da Merve Aydın'ın Yunus Emre'yle Birlikte Paylaşım Yapmasına Nagihan'dan Sert Tepki!
Survivor'da Merve Aydın'ın Yunus Emre'yle Birlikte Paylaşım Yapmasına Nagihan'dan Sert Tepki!
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Survivor All Star'da finalistler sonunda belli oldu. Büyük bir mücadelenin ardından Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda finalist olmayı başardılar.
Yarı finale katılmayan Nagihan, orada bulunmamasına rağmen geceye damgasını vurmayı başardı.
Gecede bulunan Merve Aydın da Yunus Emre ve eşiyle birlikte bir paylaşım yaptı.
Bu paylaşım sonrası Merve'nin arkadaşı Nagihan, sorun yaşadığı Yunus Emre'yle paylaşım yapılmasına tepki gösterdi ve Merve'yi takipten çıktı.
Sizce bu tepkisinde Nagihan haklı mı, yoksa biraz abartı mı buldunuz?
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