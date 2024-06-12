Neslihan Atagül'ün Başrol Olacağı İşgal Günlerinde Aşk Dizisinin Yayın Zamanı Belli Oldu!
Neslihan Atagül'ün Başrol Olacağı İşgal Günlerinde Aşk Dizisinin Yayın Zamanı Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/TvDunyasii/status/18009...
2019'dan bu yana TV ekranlarında göremediğimiz Neslihan Atagül, sonunda AY Yapım'ın yepyeni projesiyle ekranlara dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre İşgal Günlerinde Aşk dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak.
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Sevilen oyuncu Neslihan Atagül bir süredir TV ekranlarında görünmüyordu. Hayranlarının özlem duyduğu güzel oyuncu harika bir projeyle karşımıza çıkacak.
Son olarak 2019'da yayınlanan Sefirin Kızı'nda rol alan Neslihan Atagül'ü, Ay Yapım'ın yeni dizisi İsyan Günlerinde Aşk ile gelecek sezon izleyeceğiz.
1918’de başlayan hikayede Rus Vera Gregov'u canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyle ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Dizi, 2025 yılının Ocak ayında ekrana gelmeye başlayacak.
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