Neslihan Atagül, Milli Mücadele Döneminde Geçen Dizide Rol Alacak!
Neslihan Atagül, Milli Mücadele Döneminde Geçen Dizide Rol Alacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Ay Yapım'ın dönem dizisi 'İşgal Günlerinde Aşk'ta oynayacak oyuncu için prensipte anlaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Atagül dizide Rus Vera Gregov rolüne hayat verecek. Detaylar içerikte!
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Neslihan Atagül, Türk dizi tarihinin en ikonik oyuncularından biri. Kariyerine 2006 yılında 'Yaprak Dökümü'ndeki Deniz karakteriyle başlayan Atagül'ün ününe ün katan asıl dizi 2015-2017 yılları arasında ekranlara gelen 'Kara Sevda' dizisi olmuştu.
Tabii 2019 yılında Engin Akyürek ile yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinde Nare rolüyle ekranlarda çok sevilmiş ancak sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmıştı. Yerine ise Tuba Büyüküstün kadroya dahil olmuştu.
'Gecenin Ucunda'daki Macide ve 'Aaahh Belinda'daki Dilara/Handan rolleri derken ünlü oyuncu yeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Atagül, Ay Yapım’ın yeni dönem dizisi 'İşgal Günlerinde Aşk' için prensipte anlaştı. İmza aşamasındaki dizide Atagül, Rus Vera Gregov rolüne hayat verecek.
1918 yılında geçen 'İşgal Günlerinde Aşk', ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul'u emanet ettiği gizli teşkilat mensubu Ekrem Baydar’ın Anadolu’daki Milli Mücadele’ye verdiği desteği konu alacak.
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