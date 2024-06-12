Torpil mi Dönüyor? Survivor Yarı Finalinde Batuhan'ın Parkurla İlgili Cümlesinin Sansürlenmesi Kafa Karıştırdı
Torpil mi Dönüyor? Survivor Yarı Finalinde Batuhan'ın Parkurla İlgili Cümlesinin Sansürlenmesi Kafa Karıştırdı
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Survivor All Star'da koca bir sezonun ardından yarı finale gelmeyi başardık. İstanbul'da canlı olarak yayınlanan yarı finalde yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ettiler.
Final biletini almayı başaran Batuhan ve Nefise, yayın sırasında kendi aralarında konuşurken ses izleyenlere yansıdı.
Bu konuşmanın ekrana yansımasıyla birlikte yarışmacıların sesi kısıldı ve müziğin sesi açıldı.
Yayın sırasında Nefise'nin ekipten birine seslenmesinin ardından Batuhan'ın "Bunda bir b.kluk var, bence bu hafif, bu ağır" demesi ve ardından sansürlenmeleri akılları karıştırdı.
Bu yaşananlar akıllara torpil iddialarını getirdi.
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