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Torpil mi Dönüyor? Survivor Yarı Finalinde Batuhan'ın Parkurla İlgili Cümlesinin Sansürlenmesi Kafa Karıştırdı

Torpil mi Dönüyor? Survivor Yarı Finalinde Batuhan'ın Parkurla İlgili Cümlesinin Sansürlenmesi Kafa Karıştırdı

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 23:55

Survivor All Star yarı finalinde Nefise ve Batuhan'ın parkurla ilgili sözleri sonrası sansür için müziğin sesinin açılıp yarışmacıların sesinin kısılması 'torpil mi dönüyor?' düşüncesini yeniden akıllara getirdi.

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Survivor All Star'da koca bir sezonun ardından yarı finale gelmeyi başardık. İstanbul'da canlı olarak yayınlanan yarı finalde yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ettiler.

Survivor All Star'da koca bir sezonun ardından yarı finale gelmeyi başardık. İstanbul'da canlı olarak yayınlanan yarı finalde yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ettiler.

Final biletini almayı başaran Batuhan ve Nefise, yayın sırasında kendi aralarında konuşurken ses izleyenlere yansıdı.

Final biletini almayı başaran Batuhan ve Nefise, yayın sırasında kendi aralarında konuşurken ses izleyenlere yansıdı.

Bu konuşmanın ekrana yansımasıyla birlikte yarışmacıların sesi kısıldı ve müziğin sesi açıldı.

Bu konuşmanın ekrana yansımasıyla birlikte yarışmacıların sesi kısıldı ve müziğin sesi açıldı.

Yayın sırasında Nefise'nin ekipten birine seslenmesinin ardından Batuhan'ın "Bunda bir b.kluk var, bence bu hafif, bu ağır" demesi ve ardından sansürlenmeleri akılları karıştırdı.

Bu yaşananlar akıllara torpil iddialarını getirdi.

Bu yaşananlar akıllara torpil iddialarını getirdi.
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