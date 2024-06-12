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Survivor All Star'da Dört Finalist Belli Oldu!

Survivor All Star'da Dört Finalist Belli Oldu!

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 00:24

Survivor All Star'da büyük finalin finalistleri belli oldu! Yarışmaya hangi yarışmacı veda etti?

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Survivor All Star'da Yunus Emre'nin elenmesinin ardından kalan son 5 yarışmacı İstanbul'a gelmişti.

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin elenmesinin ardından kalan son 5 yarışmacı İstanbul'a gelmişti.

Finale adını ilk yazdıran isim Batuhan olmuş;

Finale adını ilk yazdıran isim Batuhan olmuş;

Hemen ardından ikinci final biletini de Nefise kapmıştı.

Hemen ardından ikinci final biletini de Nefise kapmıştı.

Seda, Ogeday ve Atakan da son iki finalist olmak için canlı yayındaki parkurda mücadele etti.

Seda, Ogeday ve Atakan da son iki finalist olmak için canlı yayındaki parkurda mücadele etti.

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Kıyasıya mücadelenin ardından üçüncü finalist Ogeday oldu!

Kıyasıya mücadelenin ardından üçüncü finalist Ogeday oldu!
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Yarışmada son finalist Seda oldu!

Yarışmada son finalist Seda oldu!

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