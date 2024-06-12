Survivor All Star'da Dört Finalist Belli Oldu!
Survivor All Star'da Dört Finalist Belli Oldu!
Survivor All Star'da büyük finalin finalistleri belli oldu! Yarışmaya hangi yarışmacı veda etti?
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Survivor All Star'da Yunus Emre'nin elenmesinin ardından kalan son 5 yarışmacı İstanbul'a gelmişti.
Finale adını ilk yazdıran isim Batuhan olmuş;
Hemen ardından ikinci final biletini de Nefise kapmıştı.
Seda, Ogeday ve Atakan da son iki finalist olmak için canlı yayındaki parkurda mücadele etti.
Kıyasıya mücadelenin ardından üçüncü finalist Ogeday oldu!
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Yarışmada son finalist Seda oldu!
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