Güldür Güldür Show'un Sezon Finaline Ekrem İmamoğlu Skeci Damga Vurdu!
Güldür Güldür Show'un Sezon Finaline Ekrem İmamoğlu Skeci Damga Vurdu!
Sezon finaline girecek Güldür Güldür Show'un son bölümünde Ekrem İmamoğlu skecine yer verildi. Kahkahaya boğan skeçte Mahir İpek'in İmamoğlu'na benzerliği dikkat çekti.
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Güldür Güldür Show ekibi tüm dizi ve programlar gibi sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Sezon boyu izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran program, final bölümüyle de izleyenleri yükseltmeye hazır görünüyor.
Mahir İpek'in Ekrem İmamoğlu'nu canlandırdığı bölümde "Çözecez" detayı izleyenleri kahkahaya boğdu.
Skecin fragmanını buradan izleyebilirsiniz 😅
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