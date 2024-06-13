Survivor'dan Elenen Merve Aydın, Şampiyon Olmasını İstediği Yarışmacıyı Açıkladı!
Survivor'dan Elenen Merve Aydın, Şampiyon Olmasını İstediği Yarışmacıyı Açıkladı!
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Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacıları arasında yer alan Merve Aydın, finale doğru emin adımlarla ilerilerken çıktığı düelloda kaybederek yarışmadan elendi.
Nefise'yle çıktığı düelloda ağır bir yenilgi alan Merve böylece final koltuğuna oturamazken, yarışmanın ardından verdiği röportajda yarışmacılar hakkında konuştu.
Son 4 yarışmacıdan hangisinin şampiyon olmasını istediği sorulan Merve bu soruya net bir şekilde Nefise yanıtı verdi.
Nefise'yle son zamanlarda güzel vakit geçirdiğinin altını çizen Merve, Nefise haricinde Ogeday'ın şampiyonluğu hak edebileceğini belirtti.
İşte Merve'nin o anları:
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