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Hile mi Var? Survivor Yarı Finalde Seda'nın Sembolleri Düzeltmesi Dikkat Çekti!

Hile mi Var? Survivor Yarı Finalde Seda'nın Sembolleri Düzeltmesi Dikkat Çekti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 15:04

Survivor'da finale giderken dün akşam yapılan yarı final yarışında Seda'nın durup sembolleri düzelttiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor All Star'ın 2024 sezonunda dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Seda ve Atakan karşı karşıya geldi.

Survivor All Star'ın 2024 sezonunda dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Seda ve Atakan karşı karşıya geldi.

Canlı yayınlanan yarı final mücadelesinde, finalist olan Seda'nın yarıştaki hareketi dikkatlerden kaçmadı.

Canlı yayınlanan yarı final mücadelesinde, finalist olan Seda'nın yarıştaki hareketi dikkatlerden kaçmadı.

Seda ve Atakan arasında gerçekleşen ikinci düelloda Seda, rakibini geride bırakarak üstünlüğü elde etti.

Seda ve Atakan arasında gerçekleşen ikinci düelloda Seda, rakibini geride bırakarak üstünlüğü elde etti.

Ancak kum torbasını almak için eğildiğinde sembolleri düzelttiği görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Ancak kum torbasını almak için eğildiğinde sembolleri düzelttiği görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.

İşte o anlar👇🏻

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