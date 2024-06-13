Hile mi Var? Survivor Yarı Finalde Seda'nın Sembolleri Düzeltmesi Dikkat Çekti!
Hile mi Var? Survivor Yarı Finalde Seda'nın Sembolleri Düzeltmesi Dikkat Çekti!
Survivor'da finale giderken dün akşam yapılan yarı final yarışında Seda'nın durup sembolleri düzelttiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'ın 2024 sezonunda dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Seda ve Atakan karşı karşıya geldi.
Canlı yayınlanan yarı final mücadelesinde, finalist olan Seda'nın yarıştaki hareketi dikkatlerden kaçmadı.
Seda ve Atakan arasında gerçekleşen ikinci düelloda Seda, rakibini geride bırakarak üstünlüğü elde etti.
Ancak kum torbasını almak için eğildiğinde sembolleri düzelttiği görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı.
İşte o anlar👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın