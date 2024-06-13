Survivor Nagihan Finalde Desteklediği Yarışmacıyı Açıkladı!
Survivor Nagihan Finalde Desteklediği Yarışmacıyı Açıkladı!
Survivor All Star'dan geçtiğimiz günlerde elenen Nagihan Karadere, X hesabından yayınladığı paylaşımda desteklediği yarışmacıyı açıkladı.
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Survivor All Star'ın 2024 sezonunda dün akşam yarı final heyecanı yaşandı ve finalde yarışacak isimler belirlendi.
Canlı yayınlanan yarı final mücadelesinde, Survivor All Star'ın son 5 yarışmacısından ikisi direkt final hakkı kazanmıştı.
Geriye kalan 3 yarışmacı ise, Ogeday, Atakan ve Seda, final biletini kapmak için kıran kırana bir mücadeleye giriştiler. Bu üçlüden ikisi finale yükselme hakkı elde etti.
Yarı finaldeki yarışmacılar, sırayla birbirleriyle mücadele ettiler. İlk karşı karşıya gelenler Ogeday ve Atakan oldu. Bu düelloda Ogeday daha üstün bir performans sergileyerek avantajı elde etti.
İkinci düello ise Seda ve Atakan arasında gerçekleşti. Bu karşılaşmada da Seda, rakibini geride bırakarak üstünlüğü elde etti.
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Son olarak Seda ve Ogeday karşı karşıya geldi. Bu mücadelede de Ogeday'ın üstünlüğü göze çarptı.
Yarı finalin sonunda, Ogeday rakiplerini geride bırakarak Survivor'da 3. finalist olma hakkını kazandı.
Yarışın ardından Survivor'dan elenen Nagihan Karadere X hesabından desteklediği yarışmacıyı açıkladı. Ogeday'a "Ananın ak sütü gibi helal" yazdı.
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