Yarı Finalde Elenen Survivor Atakan'ın Oğlu Aslan Babasına Küstü!
Yarı Finalde Elenen Survivor Atakan'ın Oğlu Aslan Babasına Küstü!
Survivor All Star'da yarı finale babasını izlemeye gelen Aslan'ın, Atakan elenince yaşadığı hayal kırıklığı sosyal medyada paylaşıldı.
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Survivor All Star adlı popüler yarışma programında aylar süren çetin rekabetin ardından büyük finale ulaşıldı.
Yarı finale kadar gelebilen yarışmacılardan biri olan Atakan, bu heyecanlı süreçte eşi ve oğlu Aslan'ın da desteğini aldı.
Hele ki oğlu Aslan Survivor'ı heyecanla takip eden küçük izleyicilerden biriydi. Büyük bir umutla babasının şampiyonluğunu bekliyordu.
Ancak, tüm çabalarına rağmen Atakan yarışı kazanmayı başaramadı ve yarı finalde elendi.
Atakan'ı izlemeye gelen oğlu Arslan'ın üzgün ifadesi, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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İşte Aslan'ın babasını izlerkenki halleri...
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