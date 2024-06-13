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Survivor Merve, Seda ve Batuhan'ın Şike Yaptığını İddia Etti!

Survivor Merve, Seda ve Batuhan'ın Şike Yaptığını İddia Etti!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 15:12

Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Merve Aydın, geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etmişti. Program sonrası röportaj veren Merve'den Seda ve Batuhan hakkında şike iddiaları geldi.

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Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Merve Aydın, yarışmanın son günlerinde şike iddiasıyla gündeme gelmişti.

Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Merve Aydın, yarışmanın son günlerinde şike iddiasıyla gündeme gelmişti.

Nefise'nin kendisine bilerek sayı verdiği iddiaları yarışmada ortalığı karıştırırken, bu konuda en sert yorumlar Batuhan ve Seda'dan gelmişti.

Nefise'nin kendisine bilerek sayı verdiği iddiaları yarışmada ortalığı karıştırırken, bu konuda en sert yorumlar Batuhan ve Seda'dan gelmişti.

Yarışmadan elendikten sonra röportaj veren Merve Aydın'dan Batuhan ve Seda'ya çok sert yanıtlar ve bomba bir iddia geldi.

Yarışmadan elendikten sonra röportaj veren Merve Aydın'dan Batuhan ve Seda'ya çok sert yanıtlar ve bomba bir iddia geldi.

Yarışma boyunca Seda'nın Batuhan'dan sayı istediğini ve Batuhan'ın buna olumsuz yanıt verdiğini anlatan Merve, bu iddialarıyla ortalığı epey karıştırdı.

Yarışma boyunca Seda'nın Batuhan'dan sayı istediğini ve Batuhan'ın buna olumsuz yanıt verdiğini anlatan Merve, bu iddialarıyla ortalığı epey karıştırdı.

İşte Merve'nin Batuhan ve Seda hakkında ortaya attığı şike iddiası:

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